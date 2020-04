Silent Hills: Weitere Hinweise auf eine Rückkehr des Horror-Abenteuers?

"Silent Hills": Könnten die Arbeiten am Horror-Titel wieder aufgegriffen worden sein?

Zum Leidwesen der Fans gab Konami im April des Jahres 2015 bekannt, dass sich das Unternehmen dazu entschloss, die Arbeiten am Horror-Titel „Silent Hills“ einzustellen.

Eine Entscheidung, die unter anderem dazu führte, dass sich die involvierten Parteien Hideo Kojima, Guillermo del Toro und Norman Reedus unter dem Dach des japanischen Entwicklerstudios Kojima Productions zusammenfanden, um gemeinsam an „Death Stranding“ zu arbeiten. In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass die „Silent Hill“-Reihe trotz der damaligen kreativen Differenzen ein Comeback feiern könnte.

Ein Tumblr-Eintrag sorgt für Spekulationen

Für frische Spekulationen sorgt in diesen Stunden der Tumblr-Account des japanischen Manga-Autoren Suehiro Maruo. Auf diesem tauchte nicht nur ein Foto von Konamis Hauptquartier in Midtown East auf. Darüber hinaus ist auf einem weiteren Bild der Schriftzug „Silent Hills“ zu sehen. Was es mit dem Ganzen im Detail auf sich hat, darüber kann aktuell nur spekuliert werden.

Zum einen wird vermutet, dass sich hinter dem Bild ein Teaser zu einem möglichen Manga zu „Silent Hills“ versteckt. Denkbar wäre aber natürlich auch, dass sich Konami aller Dementi zum Trotz dazu entschlossen haben könnte, „Silent Hills“ noch einmal aufzugreifen und Suehiro Maruo in unterstützender Rolle zu verpflichten.

Da sich Konami zu den aktuellen Gerüchten bisher nicht äußern wollte, sollten diese zunächst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

