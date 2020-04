The Witcher 3 Wild Hunt: Ein erfolgreiches Jahr 2019 – CD Projekt nennt aktuelle Verkaufszahlen

"The Witcher 3: Wild Hunt": Der bisher erfolgreichste Titel aus dem Hause CD Projekt.

Im Mai 2015 wurde das Fantasy-Rollenspiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht.

Im Oktober des vergangenen Jahres folgte zudem eine Umsetzung für Nintendos Switch, die bei den Entwicklern von Saber Interactive entstand. Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts gingen die Verantwortlichen von CD Projekt noch einmal auf den kommerziellen Erfolg von „The Witcher 3: Wild Hunt“ ein. Sicherlich auch angeschoben vom Start der Netflix-Serie zu „The Witcher“ feierte der dritte Ableger der Rollenspiel-Serie ein erfolgreiches Jahr 2019.

Laut CD Projekt verkaufte sich „The Witcher 3: Wild Hunt“ lediglich im Jahr 2015 besser als im vergangenen Jahr. Weltweit bringt es das gefeierte Abenteuer von Geralt mittlerweile auf mehr als 28,3 Millionen Verkäufe. 12,4 Millionen Einheiten entfielen dabei auf die PC-Version, während die PlayStation 4 für 10,8 Millionen Einheiten sorgte. Auf der Xbox One hingegen verkaufte sich „The Witcher 3: Wild Hunt“ knapp 4,3 Millionen Mal. Den Schlusspunkt setzt die Switch-Fassung mit etwa 700.000 abgesetzten Spielen.

Auch wenn die Geschichte rund um Geralt mit „Wild Hunt“ angeschlossen wurde, möchten die Entwickler von CD Projekt irgendwann zur „The Witcher“-Marke zurückkehren. Aktuell liegt der interne Fokus des polnischen Unternehmens allerdings auf der Fertigstellung von „Cyberpunk 2077“.

Trotz der Auswirkungen des Coronavirus soll „Cyberpunk 2077“ laut CD Projekt wie geplant im September 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen.

Sales of #TheWitcher3 by hardware platform (units sold)

Pixel counting from this graph gives rough results per platform:

PC: ~12.4m#PS4: ~10.8m#XboxOne: ~4.3m#NintendoSwitch: ~0.7m

Total: ~28.3m pic.twitter.com/RkQUtYsxzg

— Nathan (@DarkDetectiveNL) April 8, 2020