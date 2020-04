Vampire: The Masquerade – Shadows of New York: Standalone-Erweiterung mit Teaser-Trailer angekündigt

Mit der Visual Novel "Vampire: The Masquerade – Shadows of New York" haben die Verantwortlichen von Draw Distance eine Standalone-Erweiterung für "Vampire: The Masquerade – Coteries of New York" angekündigt.

Draw Distance hat mit der Visual Novel „Vampire: The Masquerade – Shadows of New York“ eine Standalone-Erweiterung für „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York“ angekündigt. Die Erweiterung soll später im Laufe dieses Jahres gleichzeitig für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.

„Vampir: The Masquerade – Shadows of New York“ ist im reichhaltigen Universum von „Vampire: The Masquerade“ angesiedelt. Zur eigenständigen Erweiterung zu „Coteries of New York“ wird erklärt, dass „Coteries“ eine allgemeine Einführung in die Welt bietet, während „Shadows“ eine persönlichere und einzigartigere Geschichte erzählt.

Für Fans und Neulinge geeignet

Vorkenntnisse aus „Coteries of New York“ sind für die Standalone-Erweiterung nicht von Nöten, erklären die Macher. Der Titel soll sowohl für Fans der Reihe als auch für Neulinge des Settings Unterhaltung und Spannung bieten. Der Titel zeigt die vertraute Metropole mit ganz anderen Augen. Es warten neue Charaktere, neue Schauplätze und ein frischer Soundtrack auf die Spieler.

Die Spieler spielen als Mitglied des Lasombra-Clans. Die Magister, ehemals bösartige Feinde der Camarilla, beschlossen, sich in den Reihen ihrer ehemaligen Feinde in Sicherheit zu bringen. Der Teaser-Trailer und die Screenshots zeigen erste Szenen zu „Vampir: The Masquerade – Shadows of New York“.

