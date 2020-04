Cyberpunk 2077: Arbeiten an der Synchronisierung könnten sich durch den Coronavirus verzögern

Wie die Entwickler von CD Projekt einräumten, könnten sich die Arbeiten an den Sprachaufnahmen von "Cyberpunk 2077" durch den Coronavirus verzögern. Doch was bedeutet das Ganze in der Praxis?

"Cyberpunk 2077" erscheint im September 2020 für die Konsolen und den PC.

In dieser Woche wiesen die Entwickler von CD Projekt bereits darauf hin, dass das polnische Studio trotz der Auswirkungen des Coronavirus am geplanten Release von „Cyberpunk 2077“ im September 2020 festhält.

Wie das Unternehmen in einer aktuellen Stellungnahme einräumte, könnte die Coronakrise allerdings dafür sorgen, dass sich die Arbeiten an den Sprachaufnahmen ein wenig verzögern. Doch was bedeutet das Ganze in der Praxis? Laut Michal Nowakowski, SVP of Business Development, könnte die derzeitige Situation dazu führen, dass bestimmte Teile der Synchronisation in Form eines Day-One-Updates nachgereicht werden.

Der größte Teil der Sprachaufnahmen ist abgeschlossen

Nowakowski dazu: „Aktuell gibt es Schwierigkeiten mit dem Lokalisierungsprozess. Vor allem mit den Aufnahmen einiger Akteure. Uns ist es allerdings gelungen, den größten Teil der Voice-Overs aufzunehmen. Es gibt immer noch einige letzte Aufnahmen.“

„Darüber machen wir uns allerdings keine allzu großen Sorgen, denn das ist etwas, das wir später aufnehmen und in Form eines Updates hinzufügen können, so dass in dem Moment, in dem die Kunden das Spiel im September tatsächlich kaufen werden, sie einfach eine Datei herunterladen, die die fehlenden Teile der Aufnahmen ergänzt. Dieser Prozess wurde jedoch ein weniger erschwert.“

„Wir haben das jedoch nicht als ein allzu großes Risiko identifiziert“, heißt es weiter. „Es ist das Einzige, was noch auf unserem Radar zu sehen ist. Alles andere haben wir bereits überwunden. Daher sind wir von dem Ganzen nicht betroffen. Oder wie ich sagen würde: Es ist Business as usual.“

„Cyberpunk 2077“ befindet sich für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 in Entwicklung.

