Cyberpunk 2077: CD Projekt spricht über Next Gen-Pläne und DLC-Support

"Cyberpunk 2077" soll im September auf den Markt kommen.

„Cyberpunk 2077“ wird irgendwann in einer neuen Version auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X spielbar sein. Doch zum Launch der Next-Gen-Hardware solltet ihr die Umsetzung nicht erwarten. Darauf verwies Michal Nowakowski, SVP of Business Development, in einem Interview.

„In Bezug auf die Microsoft-Konsole haben wir, wie gesagt, sowohl das Update als auch die generübergreifende Verfügbarkeit bestätigt, sodass ihr das Spiel von Anfang an in der nächsten Generation spielen könnt“, so Nowakowski. „Wenn es jedoch um eine richtige, vollständige Version für die nächste Generation geht, die später erscheinen wird, haben wir nicht angekündigt, wann es passieren wird.“ Informationen dazu könne er nicht herausgeben.

Im Fall der PS5 sind die Fragen noch offen

Laut Michal Nowakowski hat sich Sony bislang nicht dazu geäußert, ob die PS5 über Updates verbesserte PS4-Spiele unterstützen wird. Daher könne noch nicht gesagt werden, ob die PlayStation 5 in der Lage sein wird, eine verbesserte PS4-Version von „Cyberpunk 2077“ auf den Bildschirm zu bringen.

„Es gibt keine offizielle Ankündigung von PlayStation, sodass wir wirklich nichts bestätigen oder dementieren können. Es liegt an PlayStation, darauf einzugehen. Und dann können wir gerne ein Statement abgeben. Aber wir können ihnen nicht zuvorkommen“, so Michal Nowakowski.

DLC-Support für Cyberpunk 2077

An anderer Stelle widmete sich Adam Kiciński, der Präsident von CD Projekt, dem DLC-Support von „Cyberpunk 2077“. Der Titel soll nicht weniger Erweiterungen als „The Witcher 3: Wild Hunt“ erhalten. Beim jüngsten Abenteuer des Hexers waren es 16 etwas kleinere und kostenlose DLC-Pakete sowie zwei umfangreichen Erweiterungen. Dazu zählen „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“.

Die Details zu den Erweiterungen dürfte CD Projekt in absehbarer Zeit herausgeben. Auch hier orientiert sich das Unternehmen an „The Witcher 3“. Die Gratis-DLCs wurden damals vor dem Release des Fantasy-Rollenspiels enthüllt. Die Enthüllung der großen Erweiterungen dauerte hingegen länger.

„Cyberpunk 2077“ wird am 17. September 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt kommen. So zumindest der aktuelle Plan trotz Corona.

