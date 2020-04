Dead Island 2: Konkreter Hinweis auf Xbox Series X- und PS5-Umsetzungen?

"Dead Island 2": Machen die Untoten auch die Next-Generation-Konsolen unsicher?

Unter einem guten Stern schien die Entwicklung von „Dead Island 2“ in den vergangenen Jahren leider nicht zu stehen.

Stattdessen wurde das Zombie-Abenteuer nicht nur nur mehrfach verschoben. Darüber hinaus musste „Dead Island 2“ auch den einen oder anderen Entwicklerwechsel über sich ergehen lassen. Mittlerweile entsteht das Projekt bei den Deep Silver Dambuster Studios, die zuletzt für den Shooter „Homefront: The Revolution“ verantwortlich waren und mit einer aktuellen Stellenausschreibung für Spekulationen sorgen.

Gerüchte um einen Next-Generation-Release sind nicht neu

So könnte das im englischen Nottingham ansässige Studio bestätigt haben, dass „Dead Island 2″ neben dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 auch für die beiden Next-Generation-Konsolen in Form der Xbox Series X und der PlayStation 5 veröffentlicht wird. So heißt es in der besagten Stellenausschreibung: “ Dies ist eine fantastische Gelegenheit für Sie, Ihre Karriere voranzutreiben, indem Sie die Art-Direction für einen bahnbrechenden Titel für aktuelle und zukünftige Plattformen in einem wirklich fortschrittlichen und zukunftsorientierten Studio leiten.“

Zum Thema: Dead Island 2: Das fertige Spiel soll die Skeptiker überzeugen

Namentlich erwähnt werden die beiden neuen Konsolen zwar nicht, wir können aber wohl davon ausgehen, dass mit „zukünftigen Plattformen“ in der Tat die Xbox Series X und die PS5 gemeint sind. Zumal die Gerüchte um einen Next-Generation-Release von „Dead Island 2“ alles Andere als neu sind. Bereits im Oktober 2019 wies ein Insider darauf hin, dass das Zombie-Abenteuer zum Launch der neuen Konsolen-Generation erhältlich sein soll.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Quelle: Wccftech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dead Island 2