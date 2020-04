Resident Evil 3: Content-Roadmap für Resistance veröffentlicht

"Resident Evil Resistance" ist ein fester Bestandteil des Remakes von "Resident Evil 3".

Kurz nach der Veröffentlichung von „Resident Evil 3“ gab Capcom auf Twitter eine Content-Roadmap heraus, die für den Multiplayer-Zusatz „Resident Evil Resistance“ gilt.

Allzu informativ ist die Übersicht zwar nicht. Aber zumindest lässt sich der Grafik entnehmen, dass Jill Valentine am 17. April 2020 als spielbarer Charakter ein Teil des Titels wird. Dabei handelt es sich um keine neue Information. Außerdem verweist Capcom darauf, dass „Resident Evil Resistance“ im Mai um einen weiteren Charakter ergänzt wird. Im Moment ist nur die Silhouette zu sehen.

Was die Spieler ab Juni 2020 in „Resident Evil Resistance“ erwarten können, lässt sich der Grafik nicht entnehmen. Weitere Updates sollen aber folgen.

Brave survivors and sinister masterminds: Take a peek at our Resident Evil Resistance title roadmap.

Jill Valentine will be available as a survivor starting April 17th, but rest assured that more content is coming over the next few months! pic.twitter.com/wxdWyBy7G4

— Resident Evil (@RE_Games) April 9, 2020