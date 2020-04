Silent Hill: Frische Gerüchte um einen PS5-exklusiven Reboot

Auch wenn Konami die Gerüchte um ein neues "Silent Hill" zuletzt dementierte, wollen die entsprechenden Gerüchte nicht abreißen. Laut einem noch unbekannten Insider soll sich ein Reboot in Entwicklung befinden, das exklusiv für die PS5 erscheint.

"Silent Hill": Kehrt die Reihe auf der PlayStation 5 zurück?

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass die „Silent Hill“-Reihe in den kommenden Jahren ein Comeback feiern könnte. Unter anderem war dabei von einem Reboot die Rede.

Der Neustart sollte aus einer Zusammenarbeit zwischen Sony Interactive Entertainment auf der einen und Konami auf der anderen Seite hervorgehen. Während Konami die Berichte um eine Wiederkehr der „Silent Hill“-Serie kürzlich dementierte, werden die Gerüchte in diesen Tagen von einer weiteren Quelle gestützt. Der selbst ernannte Insider „KatharsisT“ ist bisher zwar noch unbekannt, wurde im Resetera-Forum aber immerhin von den Admins verifiziert.

Zahlreiche führende Köpfe der Reihe an Bord?

Laut „KatharsisT“ befindet sich in der Tat ein Soft-Reboot der „Silent Hill“-Franchise in Entwicklung. Da Sony Interactive Entertainment involviert ist und die Entwicklung zu Teilen finanziert, soll der Neustart der beliebten Horror-Serie exklusiv für die PS5 veröffentlicht werden. Für die Arbeiten an dem Reboot kehren laut dem Insider verschiedene führende Köpfe zurück, die den ersten vier Ablegern der Reihe ihren unverwechselbaren Stempel aufdrückten.

Darunter Director Keiichiro Toyama, Illustrator Masahiro Ito und Komponist Akira Yamaoka. Die Führung der Entwicklung soll Sony Interactive Entertainment übernommen haben. Entsprechen die Angaben von „KatharsisT“ den Tatsachen, dann wird das neue „Silent Hill“ bereits im Laufe der kommenden Monate angekündigt. Abschließend wies der Insider darauf hin, dass es um eine mögliche Rückkehr von „Silent Hills“ zuletzt sehr still wurde. Mit dieser sollten wir daher nicht mehr rechnen.

Es versteht sich sicherlich von selbst, dass die Angaben von „KatharsisT“ bisher nicht von offizieller Seite bestätigt wurden und daher erst einmal mit der nötigen Skepsis genossen werden sollten.

