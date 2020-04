Nioh 2: Update 1.08 verbessert zu Schwache Yokai-Fähigkeiten – Changelog

Der Publisher Koei Tecmo und die Entwickler von Team Ninja haben ein neues Update für das Action-Rollenspiel „Nioh 2“ veröffentlicht. Das neue Update 1.08 beinhaltet einige neue Anpassungen und Fehlerbehebungen.

Im Fokus der neuen Aktualisierung stehen die Yokai-Fähigkeiten, wie die Macher auf Twitter mit dem Changelog bekannt geben. Vor allem Fähigkeiten, die zu schwach oder nicht effektiv waren, sollen von dem neuen Update profitieren. So sollen die Spieler eine insgesamt besser ausbalancierte Spielerfahrung geboten bekommen.

Anpassung der Yokai-Fähigkeiten

Die Anpassungen konzentrierten sich hauptsächlich auf Fähigkeiten, die sich als zu schwach und / oder unwirksam erwiesen haben, um eine ausgewogenere und abgerundetere Erfahrung für den Spieler zu erreichen.

Anpassungen

Weitere Details zu den Fehlerbehebungen aus dem neuen Update 1.08 für „Nioh 2“ findet ihr im Changelog, der im folgenden Tweet eingebunden ist. „Nioh 2“ ist derzeit exklusiv für PlayStation 4 verfügbar.

[Update]

Latest patch v1.08 has now rolled out. This patch is primarily focused on Yokai Abilities. Please read all the adjustments on the images below and continue to improve your yokai hunting techniques 👹! #Nioh2 #PlayStation4 pic.twitter.com/llDsZzsSdT

— Team NINJA (@TeamNINJAStudio) April 10, 2020