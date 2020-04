Resident Evil: Remake zu diesem gefeierten Klassiker in Arbeit?

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass das japanische Studio M2 an einem weiteren "Resident Evil"-Remake arbeitet. Aktuellen Berichten zufolge dürfen sich die Spieler dabei auf ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten freuen.

Arbeitet M2 an einem Remake zu "Resident Evil 4"?

Neu sind die Gerüchte, dass an einem weiteren Remake eines „Resident Evil“-Titels gearbeitet werden soll, keineswegs.

Stattdessen bestätigten in den vergangenen Wochen gleich mehrere Quellen, dass hinter den Kulissen an einer weiteren Neuauflage gewerkelt wird. Unklar war bisher nur, worauf sich die Fans im Detail freuen dürfen. Dahingehend möchten die Redakteure von Videogames Chronicle nun weitere Details in Erfahrung gebracht haben und wiesen in einem aktuellen Artikel darauf hin, dass es sich bei dem nächsten Remake um „Resident Evil 4“ handeln soll.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Laut Videogames Chronicle befindet sich „Resident Evil 4“ mittlerweile in der Vollproduktion und ist für einen Release im Jahr 2022 vorgesehen. Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, dann ist wohl damit zu rechnen, dass neben den aktuellen Plattformen auch die beiden Next-Generation-Konsolen in Form der Xbox Series X beziehungsweise der PS5 mit der Neuauflage von „Resident Evil 4“ bedacht werden.

Zum Thema: Resident Evil 3: Wohl kein DLC geplant – Neues Projekt bei M2 in Arbeit?

Das Remake zu „Resident Evil 4“ soll sich beim japanischen Entwicklerstudio M2 in Arbeit befinden, das zuletzt beim Remake von „Resident Evil 3“ in unterstützender Rolle involviert war. Da eine offizielle Bestätigung seitens M2 beziehungsweise Capcom noch aussteht, sollten die aktuellen Gerüchte vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

„Resident Evil 4“ erschien im Januar 2005 zunächst für Nintendos GameCube. Anschließend folgten Umsetzungen für zahlreiche andere Plattformen wie die PS2, den PC, die PS3, die Wii oder die aktuellen Konsolen.

Quelle: VGC

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil