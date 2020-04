Desperados 3: Collector’s Edition mit Trailer und Details enthüllt

"Desperados 3" wird im Sommer für Konsolen und PC erscheinen.

Der Publisher THQ Nordic und der Entwickler Mimimi Productions haben angekündigt, dass „Desperados 3“ neben der Standardversion als Collector’s Edition veröffentlicht wird. Sie ist mit zusätzlichen Inhalten bestückt und wird in einem Trailer vorgestellt.

Verkauft wird die Sammelfassung für PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 119,99 Euro sowie für den PC zum Preis von 109,99 Euro. Neben dem Spiel umfasst die Collector’s Edition von „Desperados 3“ die Figuren verschiedener Charaktere, ein Artbook, eine Spieluhr und weitere Bestandteile. Und natürlich ist ein Exemplar des Spiels dabei.

Die Collector’s Edition von Desperados 3 enthält:

Eine Kopie von Desperados 3 für PlayStation 4, Xbox One oder PC

Fünf bis sechs Zoll große Figuren von John Cooper, Kate O’Hara, Doc McCoy, Isabelle Moreau und Hector Mendoza

Eine Spieluhr, die ein Stück des Soundtracks spielt

Offizielles Artbook

Offizielle Soundtrack-CD

Season Pass von Desperados 3 mit drei neuen Missionen, die nach dem Launch im Jahr 2020 erscheinen und die Geschichte eines neuen Abenteuers erzählen, das nach den Ereignissen des Hauptspiels stattfindet

Acht Postkarten

Premium Box

Das erwartet euch mit Desperados 3

„Desperados 3“ ist ein geschichtengetriebenes, taktisches Stealth-Spiel, das in einem Wild-West-Szenario angesiedelt ist. Im Prequel des Klassikers „Desperados: Wanted Dead or Alive“ muss sich John Cooper mit der außer Kontrolle geratenen Braut Kate, dem zwielichtigen Killer Doc McCoy, dem Trapper Hector und Isabelle, einer mysteriösen Dame aus New Orleans, zusammenschließen.

+++ Desperados 3: Der Releasezeitraum steht – Neuer Trailer mit Doc McCoy +++

Auf Coopers Suche nach Erlösung führen ihn seine Abenteuer und seine Bande von ländlichen Städten über Sümpfe und Flussufer bis hin zu einem „dramatischen Showdown, der den Legenden des Wilden Westens würdig ist“. Hier ein Trailer zur Collector’s Edition:

