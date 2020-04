Remnant From the Ashes: Swamps of Corsus-DLC angekündigt – Details und Trailer

"Remnant: From the Ashes" erhält Download-Nachschub. Der "Swamps of Corsus"-DLC wird im April zumindest für den PC erscheinen. Die Konsolenversionen folgen. Einen Trailer und Bildmaterial seht ihr schon heute.

Die Konsolenversionen des Addons haben noch keinen Termin erhalten.

Perfect World Entertainment und Gunfire Games haben für „Remnant: From the Ashes“ Download-Nachschub angekündigt. So wird am 28. April 2020 ein neuer DLC namens „Swamps of Corsus“ veröffentlicht. Der Haken an der Sache: Dieser Termin gilt zunächst nur für den PC. Die Veröffentlichung der Erweiterung für Xbox One und PS4 folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Swamps of Corsus und Basisspiel als Bundle

Parallel zum Launch von „Swamps of Corsus“ wird ein Bundle veröffentlicht, das neben dem Basisspiel von „Remnant: From the Ashes“ den neuen DLC beinhaltet. Laut der Angabe des Publishers und Entwicklers kommen auch Konsolenspieler in den Genuss des Paketes.

„Swamps of Corsus“ umfasst eine aktualisierte Version der ursprünglichen Welt von Corsus und kommt mit neuen Inhalten daher. Dazu zählen laut Hersteller drei Waffen und Mods, vier Nebendungeons, Bosse, Gegner und weitere nicht näher genannte Erweiterungen.

Außerdem wird mit dem DLC der Überlebensmodus eingeführt, in dem ihr mit nahezu nichts starten und ums Überleben kämpfen müsst, um einzigartige Rüstungen und über 50 neue Rüstungsskins zu erhalten.

Der DLC „Swamps of Corsus“ wird auf Steam für 9,99 Euro erhältlich sein. Das Bundle aus Basisspiel und DLC schlägt mit 44,99 Euro zu Buche. Die Preise für Konsolen dürften ähnlich ausfallen.

Der Survival-Action-Koop-Shooter „Remnant: From the Ashes“ ist seit Sommer 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Kürzlich folgte die Disk-Version. Nachfolgend seht ihr einen Trailer zu „Swamps of Corsus“:

