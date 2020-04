Final Fantasy VII Remake: Mehr als 100.000 Verkäufe in Deutschland

Eine präzise Verkaufszahl ist nicht bekannt, aber fest steht: Das "Final Fantasy VII Remake" konnte in Deutschland die Marke von 100.000 knacken. Dafür gab es den Game Award in Gold.

Auch in Deutschland ist das Remake von "Final Fantasy VII" ein großer Erfolg.

Das vor wenigen Tagen veröffentlichte Remake von „Final Fantasy VII“ kann auch in Deutschland gewisse Erfolge verzeichnen. Wie Game, der Verband der deutschen Games-Branche, heute bekannt gab, sicherte sich der Titel den sogenannten Sales Award in Gold.

Diesen Award bekommen Spiele, die sich in Deutschland mehr als 100.000 Mal verkaufen. Die genaue Verkaufszahl wurde für das Remake von „Final Fantasy VII“ nicht genannt. Doch ab 200.000 Verkäufen gibt es den Platin Award, der bislang nicht erreicht wurde.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde in dieser Woche „Animal Crossing: New Horizons“. Der Switch-Titel kommt in Deutschland bislang auf eine Verkaufszahl von mehr als 200.000. Dafür gab es von Game den Platin-Award.

Bei der Vergabe der Game Awards gelten die folgenden Richtlinien:

Game Gold Award: Mindestens 100.000 Spiele abgesetzt.

Game Platin Award: Mindestens 200.000 Spiele abgesetzt.

Game Sonderpreis: Mindestens 500.000 Spiele abgesetzt.

Berücksichtigt werden ausschließlich Exemplare, die auf dem deutschen Markt verkauft wurden. Die kompletten Regularien könnt ihr euch hier anschauen.

Das Remake von „Final Fantasy VII“ wurde am 10. April 2020 – also Ende der vergangenen Woche – veröffentlicht. Das offizielle Producer-Statement zum Launch lest ihr hier. Zugleich wurde ein kostenloses PS4-Theme zur Verfügung gestellt. In Anspruch nehmen können es Spieler mit einer gültigen PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Das sogenannte Cloud-Design ist etwa 16,5 MB groß und kann aus dem PlayStation Store geladen werden.

