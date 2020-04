PSN Store Sale: Neue PS4-Angebote – Spider-Man, Sekiro, Modern Warfare und mehr

Im PlayStation Store wurde ein neuer PS4-Sale gestartet. Die heute aufgenommenen Angebote sind zwei Wochen lang gültig. Im Preis reduziert wurden Spiele wie "Sekiro: Shadows Die Twice" und "Call of Duty Modern Warfare".

Unter anderem befindet sich "Sekiro: Shadows Die Twice" im Angebot.

Auch in dieser Woche wurde im PlayStation Store ein neuer PSN-Sale gestartet, der euch beim Kauf ausgesuchter PS4-Titel reichlich Geld sparen lässt. Günstiger zu haben sind unter anderem verschiedene Teile der „Metro“-Reihe. „Metro Redux“ bekommt ihr im Zuge des heute gestarteten Sales für 7,49 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 75 Prozent entspricht.

„Metro 2033 Redux“ wird für 4,99 Euro verkauft. Auch bei diesem Titel spart ihr 75 Prozent. Der gleiche Preis und Rabatt gilt für „Metro: Last Light Redux“. „Metro Exodus“ kostet 19,99 Euro. Die Gold Edition des neusten Serien-Teils schlägt mit 32,49 Euro zu Buche. Mit PS Plus spart ihr zusätzlich fünf Prozent.

The Last Guardian, Mortal Kombat 11, Spyro

Ein weiterer Teil des neuen Sales ist „Mortal Kombat 11“. Im Aktionszeitraum bezahlt ihr 12,99 Euro bzw. 35 Prozent weniger als üblich. Die „LEGO Star Wars: Das Erwachen der Macht Deluxe Edition“ steht für 19,99 Euro zum Verkauf. Der Rabatt liegt bei 71 Prozent. „Nioh“ kann 50 Prozent günstiger für 9,99 Euro in den eigenen Besitz gebracht werden. Die Complete Edition des Titels wartet für 14,99 Euro auf euch.

Ebenfalls im Zuge der PS4-Deals im Angebot ist „The Last Guardian“. Der 62 Prozent-Rabatt lässt den Preis des Exklusivtitels auf 12,94 Euro schrumpfen. Um 70 Prozent sank der Preis von „ARK: Survival Evolved“, sodass ihr nur 16,49 Euro bezahlen müsst. Die Explorers Edition schlägt mit 31,99 Euro zu Buche. Der Season Pass kann 65 Prozent günstiger für 15,74 Euro erworben werden.

„Lego Worlds“ wechselt 56 Prozent günstiger für 12,99 Euro den Besitzer. Die „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“ ist für 19,99 Euro im Angebot, womit der Preis halbiert wurde. Für das „Spyro + Crash Remastered Spiele-Bundle“ werden 34,99 Euro fällig. „Crash Bandicoot-Paket: N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled“ kostet im Aktionszeitraum 38,49 Euro. Die „Spyro Reignited Trilogy“ wurde auf 19,99 Euro gesenkt. Der Preis von „Persona 5“ schrumpfte von 69,99 Euro auf 17,49 Euro. Die Ultimate Edition kann für 24,99 Euro mitgenommen werden.

Spider-Man, Battlefield 5, Sekiro

Ebenfalls ein Teil des Sales im PlayStation Store: „Mittelerde: Schatten des Krieges“ für 19,99 Euro, „Shadow of the Colossus“ für 12,99 Euro, die „Call of Duty: WWII – Gold Edition“ für 20,99 Euro, „Sekiro: Shadows Die Twice“ für 45,49 Euro, die „Ghost Recon Breakpoint – Ultimate Edition“ für 39,99 Euro, die „Death Stranding Digital Deluxe Edition“ für 49,99 Euro, „Call of Duty Modern Warfare“ für 52,49 Euro, „Marvel’s Spider-Man“ für 19,99 Euro, „Battlefield 5“ für 14,99 Euro und die „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Ultimate Edition“ für 44,99 Euro.

Zum Thema

Bei den genannten Angeboten handelt es sich nur um einen Teil der neusten Sales. Eine Übersicht findet ihr auf psprices.com. Die Spiele gesellten sich zum laufenden April-Sale, der zu Beginn des Monats gestartet und schon in der vergangenen Woche erweitert wurde. Weitere Schnäppchen und Angebote findet ihr im PlayStation Store.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store