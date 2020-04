XCOM Chimera Squad: Keine Pläne für PS4, Xbox One und Switch

Nach der gestrigen Ankündigung von "XCOM Chimera Squad" steht fest: Momentan gibt es keine Pläne, das Strategiespiel auf die Konsolen PS4, Xbox One und Switch zu bringen.

"XCOM Chimera Squad" ist ein reiner PC-Titel.

2K Games und Firaxis sorgten am gestrigen Abend für die Ankündigung von „XCOM Chimera Squad“. Dabei handelt es sich um einen kleinen Standalone-Titel, der zum Einstigespreis von rund zehn Euro gekauft werden kann. Später – genauer gesagt am 7. Mai 2020 – verdoppelt sich der zu investierende Betrag. Der Launch soll bereits am 24. April 2020 für den PC erfolgen.

Doch wie steht es um eine Umsetzung für die Konsolen PlayStation 4, Xbox One oder Switch? Hoffen solltet ihr nicht darauf: Laut Firaxis gibt es „keine aktuellen Pläne“, das Spiel auf eine dieser Plattformen zu bringen. Interessen müssen daher den Rechenknecht starten und „XCOM Chimera Squad“ auf dieser Plattform in Angriff nehmen.

Ein eigenständiger Titel

Letztendlich ist „XCOM Chimera Squad“ von „XCOM 2“, das auch für Konsolen verfügbar ist, entkoppelt. Den Angaben von Firaxis zufolge handelt es sich um keine Standalone-Erweiterung des genannten Titels, auch wenn die Story nach „XCOM 2“ einsetzt.

Das rundenbasierte Taktik-Spiel wird als eigenständiger Titel vermarktet und zu einem günstigen Preis angeboten. „Wie sich in unserer Preisgestaltung widerspiegelt, senken wir die Eintrittsbarrieren zum Spiel und machen es für neue und und wiederkehrende Fans einfacher, sich XCOM Chimera Squad anzuschauen“, so eine Stellungnahme der Macher.

„XCOM Chimera Squad“ spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von „XCOM 2“. Zu jener Zeit arbeiten Menschen, Hybriden und Aliens Hand in Hand, um eine Zivilisation der Kooperation und Koexistenz aufzubauen. Doch nicht alle Bewohner der Erde können sich mit dem Bündnis zwischen den Spezies arrangieren, was für eine Bedrohung von geheimnisvollen Gruppierungen sorgt.

+++ XCOM 3: Stellenausschreibung deutet laufende Arbeiten am Nachfolger +++

Der Chimera-Trupp, eine Eliteeinheit mit menschlichen, Hybrid- und Alien-Soldaten, muss sich daraufhin der Aufgabe stellen, die bösen Kräfte im Untergrund zu besiegen, die die Stadt ins Chaos stürzen wollen. Mehr zu „XCOM Chimera Squad“ erfahrt ihr in der verlinkten Meldung. Sollte später entgegen der momentan Erwartung eine Konsolenversion angekündigt werden, erfahrt ihr es bei uns.

