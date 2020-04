Ghost of Tsushima: Hinweise auf eine erneute Verschiebung verdichten sich

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PlayStation 4.

Bekanntermaßen entschlossen sich Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog aufgrund der Auswirkungen der Coronakrise dazu, das ursprünglich für einen Release Ende Mai angesetzte Survival-Abenteuer „The Last of Us: Part 2“ auf einen bisher unbekannten Termin zu verschieben.

Im Laufe des gestrigen Tages aktualisierte der US-amerikanische Arm von Amazon den entsprechenden Produkteintrag und versah diesen mit dem Hinweis, dass „The Last of Us: Part 2“ nun für einen Release am 26. Juni 2020 vorgesehen ist. Ein Termin, an dem eigentlich das Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ aus dem Hause Sucker Punch veröffentlicht werden sollte.

Verschiebt sich Ghost of Tsushima auf August?

Da nicht davon auszugehen ist, dass zwei potenzielle PS4-Exklusiv-Hits am gleichen Tag erscheinen, wurde schnell vermutet, dass sich Sony Interactive Entertainment zugunsten von „The Last of Us: Part 2“ dazu entschieden haben könnte, „Ghost of Tsushima“ kurzfristig ein weiteres Mal zu verschieben. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt aktuell der kanadische Ableger des PlayStation Stores.

Zum Thema: The Last of Us Part 2: Neuer Termin aufgetaucht – Wird Ghost of Tsushima verschoben?

Dort wird „Ghost of Tsushima“ im Zuge einer Werbeanzeige mittlerweile für eine Veröffentlichung am 1. August 2020 gelistet. Da wir es hier mit einem Samstag zu tun haben, liegt die Vermutung nahe, dass es sich beim 1. August 2020 um einen Platzhalter handelt. Dennoch könnte das Ganze darauf hindeuten, dass „Ghost of Tsushima“ in der Tat auf den August 2020 verschoben wird, um Platz für „The Last of Us: Part 2“ zu machen.

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment steht weiterhin aus.

Quelle: Resetera

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima