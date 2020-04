Jump Force: Character Pass 2 angekündigt – Todoroki Shoto macht den Anfang

Bandai Namco hat mitgeteilt, dass „Jump Force“ bald um den Character Pass 2 erweitert wird. Zu den Bestandteilen zählt Todoroki Shoto aus „My Hero Academia“, der als erster Kämpfer bestätigt wurde.

Der Schüler von der U.A. Oberschule soll mit seiner “Eis und Feuer”-Macke das Kampfgeschehen aufmischen, indem er die Stage einfriert oder in Flammen aufgehen lässt. Vier weitere Kämpfer folgen.

Ab Frühjahr verfügbar

Der Character Pass 2 startet im Frühjahr 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Laut Bandai Namco kann jeder Charakter einzeln oder im Rahmen des Character Pass 2-Paketes erworben werden. Falls ihr den neuen Charakter Pass erwerbt, erhaltet ihr einen früheren Zugang. Die Zeitexklusivität erstreckt sich über vier Tage.

Darüber hinaus gab Bandai Namco bekannt, dass „Jump Force“ in diesem Jahr für die Switch veröffentlicht wird. „Die Deluxe Edition wird ebenfalls in diesem Jahr verfügbar sein mit über 50 spielbaren Charakteren aus 16 Franchises des Weekly Shonen Jump-Magazins, inklusive aller bisher erschienen Charaktere aus Character Pass 1“, heißt es in der heutigen Pressemeldung.

Exklusiv für die Switch-Version von „Jump Force“ wird der “3 vs. 3”-Modus eingeführt, der offline gespielt werden kann. Sowohl zum neuen Charakter Pass als auch zur Switch-Version seht ihr nachfolgend Trailer:

