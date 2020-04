Mortal Kombat 11: Markenrechte könnten einen Auftritt von Ash Williams verhindern

In den vergangenen Monaten wurde die Horror-Ikone Ash Williams aus "Evil Dead" beziehungsweise "Army of Darkness" immer wieder mit einem möglichen Auftritt in "Mortal Kombat 11" in Verbindung gebracht. Laut Bruce Campbell, dem Darsteller von Ash Williams, könnte die Frage um die Markenrechte den Verantwortlichen aber einen Strich durch die Rechnung machen.