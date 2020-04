Star Wars Battlefront 2: Battle on Scarif erscheint später – Status-Update zur Aktualisierung

Update: DICE hat das für „Star Wars Battlefront 2“ geplante „Battle on Scarif“-Update ein weiteres Mal verschoben. Es soll Ende April 2020 nachgereicht werden.

Attention players: the Battle of Scarif update in #StarWarsBattlefrontII and its accompanying Community Transmission will be delayed to later in the month of April. Thank you all for your patience and support, we’re excited to share more news soon. pic.twitter.com/jZOhkJG4sn

— EA Star Wars #stayandplay (@EAStarWars) April 15, 2020