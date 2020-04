Star Wars Episode 1 Racer: Der Klassiker hat einen Termin

"Star Wars Episode 1 Racer" erobert in Kürze die beiden Konsolen PlayStation 4 und Nintendo Switch. Heute wurde der Termin enthüllt. Auch gingen die Macher etwas näher auf die Features ein.

Mit "Star Wars Episode 1 Racer" könnt ihr 20 Jahre in die Vergangenheit blicken.

Aspyr Media hat mitgeteilt, dass „Star Wars Episode I: Racer“ am 12. Mai 2020 für PS4 und Switch veröffentlicht wird. Danach könnt ihr in ein Spiel eintauchen, das schon mehr als 20 Jahre auf dem Buckel hat. Natürlich wurde der Racer für die neuen Systeme aufgehübscht und mit neuen Texturen versehen. Auch der Steuerung nahmen sich die Entwickler an.

Die Feature-Liste von „Star Wars Episode 1 Racer“ liest sich wie folgt:

25 spielbare Rennfahrer, darunter: Anakin Skywalker, Sebulba und Ratts Tyerell

Rennstrecken über 8 einzigartige Welten, darunter Tatooine, Baroonda und Malastare

Arbeitet mit Pit-Droiden zusammen, um eure Podracer für höhere Höchstgeschwindigkeiten und Beschleunigungen zu verbessern

Entdeckt Abkürzungen und Geheimnisse, um eure Rundenzeiten zu verbessern

Splitscreen-Multiplayer (Nintendo Switch und PlayStation 4) und LAN-Multiplayer (Nintendo Switch)

Kommen wir zu den Verbesserungen gegenüber dem Original: Laut Hersteller wurden die FMV-Sequenzen im Spiel überarbeitet, sodass sie trotz des Alters einen guten Eindruck hinterlassen. Zudem wurde die Steuerung vollständig überarbeitet, damit sie sich beispielsweise mit dem DualShock 4 „richtig anfühlt“.

„Das mag nicht so wichtig klingen, aber damit ihr euch wirklich wie der Pilot eines Podracers fühlt, brauchst es das gewisse Etwas“, heißt es auf dem PlayStation Blog. „Die Steuerung, die 1999 den Nervenkitzel des Podracing perfekt eingefangen hat, fühlte sich auf dem modernen Controller einfach nicht ganz richtig an.“

Ergänzend wurde „Star Wars Episode 1 Racer“ um Trophäen erweitert. Mit der Platin-Trophäe könnt ihr laut Aspyr beweisen, „dass ihr der ultimative Podracing-Champion seid“. Hier eine kurze Szene aus „Star Wars Episode 1 Racer“:

