Call of Duty Warzone: Neues Playlist-Update mit Trios und Überraschung

Mehr als 50 Millionen Spieler haben sich bislang mit "Warzone" beschäftigt.

Infinity Ward und Activision haben damit begonnen, für „Call of Duty Warzone“ ein neues Update auszurollen, das sich den Playlists annimmt. Das gilt für die Plattformen PC, PS4 und Xbox One.

Informationen zu den Patchnotes wurden schon im Vorfeld geteilt. Zu den wichtigsten Punkten zählt die Rückkehr von Trios in den Battle-Royale-Modus, nachdem diese zuvor aus dem Shooter entfernt wurden, was bei den Spielern für reichlich Unmut sorgte.

Schon am gestrigen Donnerstag betonten die Macher: „Wir haben euch laut und klar gehört“, bevor am Vormittag die folgende Botschaft herausgegeben wurde: „Das heutige Playlist-Update wird jetzt auf allen Plattformen veröffentlicht.“

Plunder Duos statt Plunder Quads: Doch nicht nur die Trios fanden mit dem neuen Update für „Call of Duty Warzone“ zurück. Auch gab es eine kleine Überraschung. Auf Twitter weist Infinity Ward darauf hin, dass der Beutegeld-Modus fortan im Zweier-Team gespielt werden kann, sodass Duo-Playlists in „Warzone“ zum Einsatz kommen. Der neue Modus ersetzt die Plunder Quads.

Tonight’s playlist update is rolling out now across all platforms! BR Trios is back along with replacing Plunder Quads with Plunder Duos! #Warzone https://t.co/Kox49DKprh

— Infinity Ward (@InfinityWard) April 17, 2020