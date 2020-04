DualSense: Until Dawn-Macher vom neuen PS5-Controller begeistert

Der neue Controller der PS5: Der DualSense.

Während uns ein Blick auf das Design der PlayStation 5 weiterhin verwährt wird, stellte Sony Interactive Entertainment vor ein paar Tagen zumindest den offiziellen PS5-Controller in Form des DualSense vor.

In einem Interview verloren auch die „Until Dawn“-Macher von Supermassive Games ein paar Worte über den DualSense und wiesen darauf hin, dass das englische Studio von den Möglichkeiten des PS5-Controllers begeistert ist. Vor allem Horror-Titel könnten laut Supermassive Games-CEO Pete Samuels von Features wie dem haptischen Feedback, dem Mikrofon oder den adaptiven Triggern profitieren.

Über den DualSense wird intern bereit diskutiert

„Natürlich ist das für uns eine aufregende Sache“, so Samuels. „Wie Sie bereits sagen, haben wir nicht nur mit Until Dawn Erfahrungen gesammelt. Gleichzeitig haben wir einige Jahre mit VR gearbeitet, einige Spiele in VR gemacht und haben mit einigen Dingen gespielt, einschließlich Sprachsteuerung in einem der VR-Titel, den wir gemacht haben. Also ja, wir sind aufgeregt. Wir mögen neue Sachen – wir mögen es, Sachen für neue Dinge zu entwerfen.“

„Sie haben den PlayStation 5-Controller und seine Funktionen erwähnt und wir führen bereits seit einiger Zeit Gespräche darüber, wie wir ihn verwenden“, führte Samuels aus und wies darauf hin, dass die Features des DualSense zu einer noch engeren Bindung zwischen dem Spieler und seinem Hauptcharakter führen könnten. „Die Sprachsteuerung, die wir damals gemacht haben, war in VR. Also war es in First-Person.“

Und weiter: „Es war also sehr sinnvoll, tatsächlich Ihre Entscheidungen mit ihrer Stimme zu treffen, weil Sie es im Spiel waren. In der Third-Person-Perspektive macht das vielleicht weniger Sinn. Aber wir haben bereits einige Diskussionen […] über einige Dinge, die wir tun könnten. Einige Dinge, die wir in das Spiel integrieren könnten, nachdem wir die Ankündigung [des DualSense] gesehen haben.“

Ob Supermassive Games abseits von „The Dark Pictures: Little Hope“ bereits an einem Projekt für die Konsolen der neuen Generation arbeitet, ließ das Studio offen.

