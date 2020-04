GTA 6: Arbeiten bereits weiter fortgeschritten als angenommen?

Beim nächsten Titel von Rockstar Games soll es sich um "GTA 6" handeln.

Im Laufe der Woche erreichte uns die Meldung, dass es sich beim nächsten Projekt aus dem Hause Rockstar Games in der Tat um „GTA 6“ beziehungsweise „Grand Theft Auto 6“ handeln soll.

Gleichzeitig war die Rede davon, dass sich das Open-World-Projekt noch in „eine sehr frühen Stadium befindet“ und entsprechend lange auf sich warten lässt. Doch entsprechen diese Angaben wirklich den Tatsachen? Laut dem Inider „Tez2“, der sich bei seinen Aussagen zu Projekten von Rockstar Games zu einer glaubwürdigen Quelle entwickelte, sollten wir die Aussagen um das frühe Entwicklungsstadium mit der nötigen Vorsicht genießen.

Laut „Tez2“ sollen die Arbeiten an „GTA 6“ nämlich zur Hälfte abgeschlossen sein. Wenn nicht sogar schon darüber hinaus. Weiter spekuliert der Insider, dass Kotaku mit dem „frühen Entwicklungsstadium“ gemeint haben könnte, dass sich „GTA 6“ noch nicht in der finalen Phase der Entwicklung befindet. Doch was bedeutet das Ganze für einen möglichen Releasezeitraum? Der Insider führte aus:

Zum Thema: GTA 6: Gerüchten zufolge der nächste Titel von Rockstar – Release noch weit entfernt?

„Beachtet, dass die Entwicklung von RDR2 ungefähr acht oder sieben Jahre dauerte. Die Hauptproduktion begann unmittelbar nach dem Beginn der Veröffentlichung und Aufnahme von RDR1 im Jahr 2013

Erwartet dasselbe mit dem nächsten Titel.“

Sollten sich die Angaben von „Tez2“ bewahrheiten, dann ist möglicherweise im Jahr 2021 mit dem Release von „GTA 6“ zu rechnen. Offiziell bestätigt wurde bisher allerdings nichts.

Take note that RDR2 took approximately 8 or 7 years worth of development, main production started right after RDR1 release & recording sessions began in 2013

Expect the same with the next title, unless it’s „early“ as in we are nowhere near release which is more believable.

— Tez2 (@TezFunz2) April 16, 2020