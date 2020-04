Japan-Charts: Final Fantasy VII Remake und PS4 gehen in Führung

In Japan hat "Final Fantasy VII Remake" die Führung über die Verkaufscharts übernommen. Gleichzeitig konnte die PS4-Konsolenfamilie wieder mehr Verkäufe als die Switch-Familie erzielen.

Welche Spiele und Konsolen konnten in der vergangen Woche im japanischen Handel besonders gut verkauft werden? Die Frage beantworten die Redakteure vom japanischen Spielemagazin Famitsu (via Gematsu) auch in dieser Woche mit den aktuellen Näherungswerten. Betrachtet werden die Einzelhandelsverkäufe aus Japan für die Woche vom 6. bis 12. April 2020.

Die Spitzenposition übernimmt mit „Final Fantasy VII Remake“ der PS4-exklusive Neueinsteiger. In der ersten Woche konnte der Titel demnach im Handel etwa 702.853 Mal verkauft werden. Mit „Resident Evil 3“ auf Platz 3 und „One Piece: Pirate Warriors 4“ auf dem fünften Platz stehen in den Top-Ten-Charts gleich drei PS4-Titel, was im Vergleich zu den Vorwochen recht viel ist.

Nachdem die Switch-Familie in den vergangen Wochen ständig der PS4-Familie überlegen war, was die Verkaufszahlen betrifft, so ist es dieses Mal wieder umgekehrt. Die PS4-Familie steht mit 79.059 Verkäufen vor der Switch-Familie mit 25.313 Verkäufen. Die Veröffentlichung des heiß erwarteten „Final Fantasy VII Remake“ hat die Verkaufszahlen womöglich etwas befeuert.

Die Übersicht verrät die weiteren Details zu den aktuellen Software- und Hardware-Verkäufen aus Japan.

Japan-Charts: Software- und Hardware-Verkäufe

Software Sales (gefolgt von Gesamtverkäufen)

[PS4] Final Fantasy VII Remake (Square Enix, 04/10/20) – 702,853 (Neu) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 292,876 (3,324,660) [PS4] Resident Evil 3 (Z Version inkl.) (Capcom, 04/03/20) – 34,698 (224,188) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,204 (107,535) [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, 03/26/20) – 13,204 (107,535) [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, 03/26/20) – 11,921 (90,832) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 11,303 (3,646,834) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 9,249 (762,872) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 9,037 (3,562,578) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 8,755 (1,398,898)

Hardware Sales (gefolgt von Gesamtverkäufen)

PlayStation 4 – 60,721 (7,629,029) Switch – 19,429 (11,148,295) PlayStation 4 Pro – 18,338 (1,487,894) Switch Lite – 5,884 (2,115,441) New 2DS LL (inkl. 2DS) – 1,517 (1,706,894) New 3DS LL – 97 (5,886,990) Xbox One X – 18 (19,617) Xbox One S – 16 (93,116)

