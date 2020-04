PS5 & Xbox Series X: Rezession wird sich verzögert auf die Verkaufszahlen auswirken – Corona-Krise

Die Markteinführung der kommenden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X sorgt weiter für Spekulationen und hitzige Diskussionen. Die Plattformhalter Sony und Microsoft halten währenddessen den Preis und die genauen Starttermine weiter geheim. Gleichzeitig sorgt die schwierige Lage mit der Corona-Krise für neue Herausforderungen.

Trotz Corona-Krise starker Launch

Aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie erwarten Experten bereits die größte Rezession der vergangenen 100 Jahre. Die Krise sollte sich auch auf die Gaming-Branche auswirken. Doch ein Branchen-Analyst glaubt, dass sich die negativen Auswirkungen dieser Rezession in der Gaming-Welt erst nach dem Launch der Next-Gen-Konsolen zeigen wird.

Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis hat untersucht, welche Auswirkungen die Pandemie kurz und langfristig auf die Gaming-Branche haben dürfte. Er erwartet, dass die PS5 und die Xbox Series X trotz Verzögerungen in der Lieferkette und bei der Spielentwicklung im November 2020 in einer Preisspanne von 450 bis 500 US-Dollar in den Handel kommen.

Die Early Adopter wird der vergleichsweise hohe Preis auch in Zeiten der wirtschaftlichen Krise nicht abschrecken, glaubt der Analyst. Dafür werden sich die Verkaufszahlen im nächsten Jahr abschwächen, wenn Gruppe der frühen Käufer bedient ist.

Zum Thema

„Wir glauben, dass es unvermeidlich ist, dass eine Rezession die Verkäufe in einem gewissen Umfang unterminieren wird, dass aber alle Auswirkungen später im Jahr 2021 deutlicher zu spüren sein werden, wenn der anfängliche Anstieg der Markteinführung durch die Early Adopter endet“, sagte Harding-Rolls.

Weiter erklärte er: „Da beide neuen Konsolen die Abwärtskompatibilität unterstützen und die meisten neuen Spiele von Drittanbietern in den nächsten 18 Monaten auch die ältere Konsolengeneration unterstützen werden, werden Verbraucher, die von einem Abschwung betroffen sind, möglicherweise nicht das Gefühl haben, so früh wie möglich aufrüsten zu müssen.“

Die Corona-Krise bringt auch die Marketing-Pläne für die Next-Gen-Konsolen durcheinander, da große Enthüllungsevents und Presse-Demonstrationen nun schwieriger oder gar nicht realisierbar sind. Wann Sony Interactive Entertainment die PlayStation 5 in vollem Umfang enthüllen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Erst kürzlich hat das Unternehmen überraschend den DualSense-Controller enthüllt.

