The Inner Friend: Launch für PS4 und Xbox One – Termin und Trailer

Das Horrorspiel "The Inner Friend" wird in wenigen Tagen für Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt kommen. Der Termin wurde enthüllt und auch einen Trailer könnt ihr euch anschauen.

"The Inner Friend" erscheint in Kürze für Konsolen.

Das im September 2018 für den PC veröffentlichte „The Inner Friend“ wird in Kürze für Konsolen nachgereicht. Der Launch für PS4 und Xbox One erfolgt laut der jüngsten Ankündigung am 28. April 2020. Schon heute könnt ihr euch einen neuen Trailer anschauen, der unterhalb dieser Zeilen auf den Start wartet.

Die Konsolen-Versionen von „The Inner Friend“ kommen mit Änderungen daher. Sie verfügen über ein alternatives Ende, auf das PC-Spieler nicht verzichten müssen. Es wird mit einem kostenlosen Update in die erhältliche Version gebracht.

Das bietet The Inner Friend:

Eine visuell gesteuerte Erzählung mit einer minimalistischen Oberfläche.

Eine surreale Welt, inspiriert von Albträumen in der Kindheit.

Spieler überwinden Hindernisse, lösen Rätsel und besiegen albtraumhafte Feinde.

Im Spielverlauf müsst ihr das Vertrauen des Schattens gewinnen, um neue Herausforderungen und Teile der Geschichte freizuschalten. Zudem sammelt ihr Artefakte, um den sicheren Hafen des Schattens wieder aufzubauen.

„Tauche ein in eine einzigartige und gruselige Welt, lebe durch die Erfahrungen der Kindheit des Schattens und sammle sie, um seinen einstigen Rückzugsort wiederherzustellen“, so die Entwickler in der offiziellen Beschreibung.

Wenig Spielzeit für wenig Geld

Doch lohnt der Kauf? Die Meinungen auf Steam sind positiv. Beispielweise schreibt ein User: „Es ist eine unglaublich surreale Erfahrung, die mit jedem Abschnitt etwas Neues zu bieten scheint. In diesem Spiel findet ihr Rätsel, Plattforming, Stealth-Sequenzen und vieles mehr. Es ist nicht immer furchtbar beängstigend, sondern sehr nachdenklich, da ihr in verschiedenen Umgebungen mit Ängsten der Kindheit konfrontiert werdet.“

+++ The Inner Friend: Erscheint mit Verbesserungen und neuen Inhalten für die Konsolen +++

Zugleich bemängelt der Spieler die sehr kurze Spielzeit: „Der einzige Nachteil ist, dass es eine ziemlich kurze Erfahrung ist, die ungefähr zwei Stunden dauert“, so seine Worte. Andere Spieler sind ähnlicher Meinung und verweisen auf eine Spielzeit von zwei bis drei Stunden. Der Preis auf Steam beträgt derzeit 12,49 Euro. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer:

