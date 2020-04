Apex Legends: Season 5 – Anscheinend erste Hinweise entdeckt

Während die Fans auf die ersten Details zu Season 5 in „Apex Legends“ warten, finden die Spieler offenbar die ersten Hinweise im Spiel. Der Dataminer Shrugtal hat bereits einige mögliche Details in den Spieldaten gefunden, woraufhin die Spieler in der Spielwelt genauer nach Hinweisen suchten.

Ein Spieler hat eine Schlüsselkarte in der Kuppel auf World’s Edge gefunden. Nach der Aktivierung der Karte sind einige Informationen mit Referenzen zu den Singh Labs zu sehen, die in Season 2 in Kings Canyon ergänzt wurden.

Zudem zeigt die Karte das Logo der ARES Division, die aus den „Titanfall“-Spielen bekannt ist. Die ARES Division ist eine bewaffnete Forschungsgruppe, die nützliche Alientechnologie im Grenzland sucht. Es wird spekuliert, dass ARES möglicherweise etwas aus den Singh Labs herausholen möchte.

Klarer scheinen die Hinweise zu sein, dass Loba in Season 5 eingeführt wird. Zum Ende des Trailers für Season 4 war der Charakter bereits zu sehen. Der Dataminer Shrugtal hat in den Spieldaten bereits ein Charakter-Modell sowie verschiedene passende Waffen-Skins gefunden.

Weiter glaubt der Dataminer, dass in den kommenden Tagen weitere Schlüsselkarten auftauchen werden. Die nächste könnte bereits am 19. April erscheinen. Insgesamt könnte es drei Karten geben. Wenn alle Karten gesammelt werden, könnten weitere Informationen oder möglicherweise auch Belohnungen für den Spieler freigeschaltet werden, vermutet der Dataminer.

Offizielle Details zur nächsten Season für „Apex Legends“ haben Respawn Entertainment und Electronic Arts bisher aber noch nicht angekündigt. Sobald die Details enthüllt werden, lassen wir euch davon wissen.

So I figured out what the three unknown Loba textures from my teaser theory are for – they should be for weapon skin rewards like Forge's Deathbox charm.

Called "Royal Wolf", "White Rose" and "Baroque".

Which weapon, unknown. pic.twitter.com/StxI5Syqvp

— Shrugtal (@shrugtal) April 13, 2020