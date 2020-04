WiLD: Website mit Artworks aktualisiert – Ein neues Lebenszeichen?

Nachdem es um "WiLD" zuletzt erneut verdächtig still wurde, könnte nun ein neues Lebenszeichen aufgetaucht sein. So wurde kürzlich die offizielle Website des PS4-Exklusiv-Titels aktualisiert.

"WiLD" entsteht unter der Aufsicht von Michel Ancel.

In der Vergangenheit dürften sich zahlreiche Spieler sicherlich die Frage gestellt haben, ob „WiLD“ überhaupt noch das Licht der Welt erblicken wird.

Schließlich wurde es um den PlayStation 4-Exklusiv-Titel in den vergangenen Jahren immer wieder verdächtig still. Doch wurde „WiLD“ wirklich eingestellt? Offenbar nicht. Dies lässt zumindest ein Blick auf die offizielle Website von „WiLD“ vermuten, die kürzlich aktualisiert wurde. Schaut man sich den besagten Webauftritt einmal an, wird man auf neue Artworks zum exklusiven PS4-Abenteuer stoßen.

Entwicklung auf die PS5 verlagert?

Was das Ganze für eine mögliche Präsentation von „WiLD“ bedeutet, bleibt abzuwarten. Zuletzt wies Michel Ancel, der kreative Kopf hinter dem Projekt, im Juli 2018 darauf hin, dass weiterhin an „WiLD“ gearbeitet wird. Im März 2019 entschlossen sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment dazu, den Markenschutz zu aktualisieren.

Zum Thema: WiLD: Wild Sheep Studios deuten möglichen Cross-Gen-Release auf PS4 und PS5 an

Da Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Entwickler der Wild Sheep Studios weiterhin schweigen, ist unklar, wann mit der offiziellen Präsentation von „WiLD“ zu rechnen ist. Spekuliert wird, dass „WiLD“ möglicherweise nicht mehr nur für die PlayStation 4 erscheint. Stattdessen nähert sich die neue Konsolen-Generation mit großen Schritten, was die Vermutung aufkommen lässt, dass „WiLD“ möglicherweise in Form eines Cross-Generation-Titels für die PS4 und die PS5 veröffentlicht wird.

Sollten sich handfeste Informationen von offizieller Seite ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Comicbook

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu WiLD