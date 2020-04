Call Of Duty Modern Warfare 3 Remastered: Release wohl zeitexklusiv für die PS4

Aktuellen Gerüchten zufolge soll die Remastered-Version von "Call of Duty: Modern Warfare 3" bereits in den Startlöchern stehen. Darüber hinaus ist die Rede davon, dass erneut auf eine zeitexklusive Veröffentlichung auf der PS4 gesetzt wird.

Arbeiten an "Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered" so gut wie abgeschlossen?

Anfang des Monats veröffentlichte Activision die Remastered-Fassung zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ für die PlayStation 4.

Die Umsetzungen für die Xbox One und den PC werden am 30. April 2020 und somit mit einer Verspätung von vier Wochen folgen. Bisher unbestätigten Berichten zufolge bereitet Activision hinter den Kulissen bereits den Release von „Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered“ vor. Dies möchte zumindest der für gewöhnlich gut informierte Insider „TheGamingRevolution“ in Erfahrung gebracht haben.

Release der Neuauflagen ursprünglich für 2018 geplant?

Bisher unbestätigten Berichten zufolge sollten die Neuauflagen zu „Modern Warfare 2“ und „Modern Warfare 3“ ursprünglich bereits im Jahr 2018 veröffentlicht werden. Nachdem es in den USA seinerzeit jedoch zu drei bewaffneten Amokläufen innerhalb von nur einer Woche kam, soll sich Activision dazu entschlossen haben, den Release der Remastered-Fassungen zu verschieben.

Auch wenn die überarbeitete Version von „Modern Warfare 2“ erst kürzlich für die PS4 veröffentlicht wurde, könnte „Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered“ bereits in Kürze folgen, so der Insider weiter. Einen konkreten Releasetermin nannte er zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass auch die Neuauflage zum dritten „Modern Warfare“ über einen Zeitraum von einem Monat zeitexklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht wird.

Abschließend heißt es, dass der Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered“ nun doch nicht veröffentlicht werden könnte, da Activision mit dem Gesamtergebnis nicht zufrieden sein soll. Von offizieller Seite wurden die Angaben des Insiders bisher allerdings nicht kommentiert beziehungsweise bestätigt.

