God of War: Lebensgroße Kratos-Büste und Fan-Artworks zum zweiten Jahrestag

Vor zwei Jahren hat Sony Interactive Entertainment das von Santa Monica Studio entwickelte „God of War“-Reboot für PS4-veröffentlicht. Der Titel gehört zu den erfolgreichsten sowie von Kritikern und Spielern gefeiertsten PS4-Exklusivtiteln.

Zum zweiten Jahrestag hat Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog eine kleine Auswahl von Fan-Kunstwerken basierend auf dem Vater-Sohn-Abenteuer von Kratos und Atreus präsentiert. Bilder von @BT_BlackThunder, @MaryeLeFay (Foto von Kevin Jeukens) und @ViridianCosmos seht ihr weiter unten in der Galerie.

Neues Buch und Kratos-Büste

Darüber hinaus hat Sony Interactive Entertainment zusammen mit Dark Horse ein neues Buch für die Fans vorbereitet. Es handelt sich um das neue Hardcover-Buch „God of War: Lore and Legends“, das in Zusammenarbeit mit den Entwicklern die Reise von Atreus und Kratos durch die Nine Realms festhält. Dieses Tagebuch von Atreus beinhaltet Überlieferungen, detaillierte Bestiarien, Charakterdossiers und weitere Informationen. Das Buch kann bei Darkhorse vorbestellt werden.

Fans können sich zudem eine lebensgroße Kratos-Büste ins Haus holen, die in Zusammenarbeit mit Gaming Heads auf Basis von In-Game-Dateien hergestellt und von Hand bemalt wurden. Die Büste ist weltweit auf 500 Stück limitiert und kann zum Preis von 799 Dollar bei Gaming Heads vorbestellt werden. Auf der Webseite findet ihr auch weitere Bilder und Details zur Vorbestellung.

