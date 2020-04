PS5: Insider weiß mehr über den Create-Button des PS5-Controllers

Sony Interactive Entertainment hat mit dem DualSense vor knapp zwei Wochen den PS5-Controller offiziell vorgestellt. Das zweifarbige Design lässt die PlayStation-Fans bereits vermuten, dass auch die PS5-Konsole selbst ein besonderes Farbkonzept verfolgen wird.

Neben der offensichtlichen Farbgestaltung hat Sony aber auch einige Details zu den Features und Neuerungen des PS5-Controllers enthüllt. Unter anderem ging der PlayStation-Hersteller nochmals auf neue Features wie adaptive Trigger und haptisches Feedback ein. Zudem sprach man von überarbeiteter Ergonomie und weiteren Anpassungen.

Unter anderem wurde mit dem „Create“-Button auch eine neue Funktion angekündigt, welche den „Share“-Button des DualShock 4-Controllers ersetzen soll. Genauere Details zur Funktionsweise möchte Sony später offiziell enthüllen, wenn der Verkaufsstart der PS5 näher rückt.

Bevor es soweit ist, weiß der Branchen-Insider Tidux aber offenbar bereits etwas mehr zu berichten. Mit einem aktuellen Tweet weiß der bekannte Insider zu berichten, dass der „Create“-Button mit dem „Share“-Button vergleichbar sei. Allerdings biete der Druck auf den Button eine erweiterte Funktionalität.

Mit dem „Create“-Button soll sich laut dem Insider unmittelbar das sogenannte Creation Studio öffnen. Es handelt sich vermutlich um Echtzeit-Editing-Werkzeug, welches mit der Share-Factory der PS4 vergleichbar ist und entsprechend Video und Bildbearbeitungsfuntionen beinhaltet, um Inhalte zum Teilen mit der Community vorzubereiten.

Der Insider vergleicht das Feature weiter mit Nvidia Shadowplay, welches PC-Spielern die Möglichkeit gibt, Gameplay-Momente zu bearbeiten und zu teilen. Welche Quellen Tidux für seinen aktuellen Tweet hat, ist nicht bekannt. Die Informationen sollen also als Gerücht betrachtet werden. Die Vermutung, dass es sich um einen erweiterte „Share“-Features handelt, dürfte recht zutreffend sein.

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X: Enthüllungen im Mai geplant? Coronavirus könnte zu Verzögerungen führen

Welche Bearbeitungsmöglichkeiten und Share-Features angeboten werden, bleibt noch abzuwarten. Aktuellen Berichten zufolge könnte eine Enthüllung der PS5 für Mai 2020 geplant sein. Klar ist laut Sony bisher jedoch, dass die PS5 weltweit gleichzeitig bis zum Weihnachtsgeschäft 2020 im Handel erhältlich sein soll.

So, what’s up with the create button? It functions pretty much as the Share button does today, new is the Creation Studio, a suspended app that’s instant when you wanna use it. Real time editing tool at your fingertips, resembles the nvidia shadowplay.

— Tidux (@Tidux) April 18, 2020