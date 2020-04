PS5: Sony setzt auf einen weltweit simultanen Launch

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Die meisten unter euch werden sich sicherlich noch daran erinnern, dass Sony Interactive Entertainment bei der PS4 auf eine gestaffelte Markteinführung setzte.

Während der nordamerikanische Markt am 15. November 2013 mit der Konsole bedacht wurde, war Europa zwei Wochen später an der Reihe. Spieler in Japan hingegen mussten sich noch bis zum 22. Februar 2014 gedulden, ehe auch sie Hand an die PS4 legen durften. Wie Jim Ryan, Oberhaupt der PlayStation-Sparte auf Nachfrage bestätigte, wird das Unternehmen bei der PS5 auf einen weltweit simultanen Launch setzen.

Liegt der Preis bei 499 US-Dollar?

Dies bedeutet in der Praxis, dass die PS5 auf allen wichtigen Märkten gleichzeitig veröffentlicht werden soll. Vor wenigen Tagen bestätigte Microsoft bereits, dass das Redmonder Unternehmen bei der Xbox Series X ebenfalls eine weltweit simultane Markteinführung plant. Wann und zu welchem Preis die Konsolen der nächsten Generation ins Rennen geschickt werden sollen, ist nach wie vor unklar.

Aufgrund der leistungsstarken Hardware und der entsprechend kostspieligen Komponenten sollten die Spieler laut Analysten mit einem Preis von 449 bis 549 US-Dollar beziehungsweise Euro rechnen. Laut einem aktuellen Artikel aus dem Hause Bloomberg könnten die hohen Produktionskosten dazu führen, dass Sony Interactive Entertainment zum Launch der PS5 lediglich eine begrenzte Anzahl an Konsolen zur Verfügung stellt. So berichtete das Magazin unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass bis März 2021 fünf bis sechs Millionen PS5-Konsolen produziert beziehungsweise ausgeliefert werden sollen.

Von offizieller Seite wurden die Angaben von Bloomberg bisher allerdings nicht kommentiert oder gar bestätigt.

