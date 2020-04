PSN Releases: Die Neuerscheinungen der Woche im PlayStation Store

Auf dem PlayStation Blog wurden die Spiele aufgelistet, die in dieser Woche im PlayStation Store veröffentlicht werden. Mit dabei ist unter anderem "Predator: Hunting Grounds".

"Predator: Hunting Grounds" zählt zu den Neuerscheinungen der Woche.

Sony hat auf dem PlayStation Blog eine Übersicht über die Neuerscheinungen der laufenden Woche veröffentlicht. Die größten Blockbuster solltet ihr diesmal nicht erwarten. Doch sind einige Spiele dabei, die durchaus das Interesse wecken können.

Bereits seit heute verweilt das „Merge 10th Anniversary Bundle“ im PlayStation Store. Morgen folgen Games wie „1971 Project Helio“ und „Dungeon of the Endless“. Hinzu kommen „Comrade Rabbit Bundle“ und „MotoGP 20“, das ihr auch bei Amazon ordern könnt.

Zu den weiteren Releases im PlayStation Store zählt „Stranded Deep“. Der Launch erfolgt am 22. April 2020. Zwei Tage später folgen „Deliver Us The Moon“ und „Predator: Hunting Grounds“. Der zuletzt genannte Titel kann auch als Deluxe Edition erworben werden. Zu den Zusatzinhalten gehören Skins, Designs, Boosts, ein Vorabzugang für einen Zusatzcharakter und ein digitaler Comic. Die vollständige Auflistung findet ihr hier.

PS Store Neuerscheinungen

Merge 10th Anniversary Bundle – 20. April

1971 Project Helios – 21. April

Best of 2019 – 21. April

Dungeon of the Endless – 21. April

Help Will Come Tomorrow – 21. April

Obey Me – 21. April

Roundguard – 21. April

Comrade Rabbit Bundle – 22. April

Freakout: Calamity TV Show – 22. April

Guard Duty – 22. April

Sniper Ghost Warrior Contracts & SGW3 Unlimited Edition – 22. April

Stranded Deep – 22. April

Troubleshooter – 22. April

Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – 23. April

MotoGP 20 – 23. April

Yumeutsutsu Re:After – 23. April

Archaica: The Path Of Light – 24. April

Deliver Us The Moon – 24. April

Deliver Us The Moon Digital Deluxe – 24. April

Predator: Hunting Grounds – 24. April

Predator: Hunting Grounds Digital Deluxe Edition – 24. April

Trials of Mana – 24. April

+++ PSN Store Sale: Neue PS4-Angebote – Spider-Man, Sekiro, Modern Warfare und mehr +++

Falls noch nicht erledigt: Nach wie vor stehen im PlayStation Store die Spiele zum Download bereit, die PS Plus-User im laufenden April ohne Zusatzkosten erhalten. Eine Auflistung der neuen Bestandteile der Instant Games Collection findet ihr hier.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store