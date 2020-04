Corona-Krise: PS5-Release in Gefahr – Nur kurzfristig positive Effekte, sagen Analysten

Laut den Analysten ist fraglich, ob Sony diese Versprechung noch einhalten kann.

Während ein Großteil der Welt unter den Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie zu leiden hat, vertreiben sich aufgrund von Ausgangsbeschränkungen immer mehr Menschen mit Videospielen die Zeit. Für die Gaming-Branche insgesamt ist die Corona-Krise zumindest kurzfristig sogar in gewissem Maße positiv.

In einem aktuellen Bericht heißt es: „Die Abriegelung in China führte laut Sensor Tower im Februar 2020 zu einem Anstieg der weltweiten Downloads von Handyspielen um 39%. Die Zahl der gleichzeitigen Nutzer auf der Videospielplattform Steam erreichte Ende März 23,5 Millionen. Auch Esports könnte angesichts der Absage von Live-Sportveranstaltungen eine Lücke für viele Sportfans füllen.“

Mittel- und langfristig wird aber auch die Gaming-Branche die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren bekommen, bestätigten in einem aktuellen Bericht die Analysten von GlobalData. Sony wird von den Analysten als das Unternehmen identifiziert, welches den potenziell größten Schaden erleiden könnte.

PS5: 2020-Release in Gefahr

Nachdem heiß erwartete PS4-Titel wie “ The Last of Us Part II“ und „Iron Man VR“ aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut verschoben werden mussten, erwarten die Analysten von GlobalData, dass die PS5 den angepeilten Verkaufsstart zum Weihnachtsgeschäft 2020 verpassen könnte. Genauere Gründe wurden allerdings nicht angegeben.

Auch wenn die Spielerzahlen aufgrund der Ausgangsbeschränkungen derzeit nach oben schnellen, so steht der Spielebranche eine harte Zeit bevor, erklärt der GlobalData Senior Analyst Rupantar Guha.

Probleme bei Produktion und Vermarktung

Die abgesagten Messen, bei denen die neuen Konsolen vorgestellt werden sollten, sowie Verzögerungen in der Produktionskette bei Spielen und Hardware stellen für die Plattformhalter große Probleme dar. Auf etwas längere Sicht sind demnach Verzögerungen bei Produktion und der Vermarktung der neuen Plattformen PS5 und Xbox Series X zu erwarten. Der Analyst scheibt dazu in dem Bericht:

„Das mittel- bis langfristige Bild mag jedoch nicht so rosig sein. Handelsveranstaltungen, bei denen neue Konsolen und Spiele vorgestellt werden, wurden abgesagt, die Hardware- und Software-Produktion verzögert, und Dutzende von E-Sport-Turnieren wurden abgesagt, verschoben oder hinter verschlossenen Türen durchgeführt“, heißt es weiter.

Gleichzeitig macht der Analyst weitere Probleme ausfindig. „Außerdem sind die Game-Art-Designer nicht ausgelastet, die Netzwerkanbieter haben Mühe, mit der Nachfrage Schritt zu halten, und mehrere Indie Entwickler stehen vor einer existenziellen Bedrohung.“

Die Corona-Krise wirkt sich laut GlobalData besonders auf die Konsolen-Hersteller Sony, Microsoft und Nintendo aus, da ihre Lieferketten unterbrochen wurden. Als langfristige Gewinner der Krise werden Tencent, Epic Games, Valve und Activision Blizzard benannt, da sie gut laufende Spiele und Distributionskanäle besitzen.

