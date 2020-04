Dragon Ball Z Kakarot: Termin und Bilder zum DLC „Eine neue Kraft erwacht“

Fans von "Dragon Ball Z Kakarot" können in Kürze das erste Download-Paket herunterladen. "Eine neue Kraft erwacht - Teil 1", so der Titel, bekam heute einen Termin verpasst. Auch ein paar Bilder könnt ihr euch anschauen.

Bis Ende April müsst ihr euch noch gedulden.

Bandai Namco Entertainment hat mitgeteilt, dass der erste für „Dragon Ball Z Kakarot“ geplante DLC Ende April veröffentlicht wird. Er hört auf die Bezeichnung „Eine neue Kraft erwacht – Teil 1“ und steht ab dem 28. April 2020 zum Download bereit.

Mit der kommenden Erweiterung könnt ihr die Super-Saiyajin-Gott-Transformation für Son-Goku und Vegeta freischalten und in der Hauptstory benutzen.

Beerus ist ein ernstzunehmender Gegner

Laut der heutigen Pressemeldung ist Beerus in der Bosskampf-Episode der Hauptgegner. Vegeta und Son-Goku müssen zusammen kämpfen, um ihn in die Knie zu zwingen. „Mit Level 250 ist Beerus ein ernstzunehmender Gegner, vor allem, weil in diesem Kampf nicht alle Items benutzt werden können“, so Bandai Namco Entertainment.

„Eine neue Kraft erwacht – Teil 1“ ist ein Teil des Season-Pass-Angebotes von „Dragon Ball Z Kakarot“, das ebenfalls die Erweiterung „Eine neue Kraft erwacht – Teil 2“ umfasst, die später nachgereicht wird.

„Dragon Ball Z Kakarot“ wurde in Zusammenarbeit mit CyberConnect2 entwickelt und ist für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Im vergangenen Monat gab Bandai Namco bekannt, dass der Titel weltweit mehr als zwei Millionen Käufer fand. Bereits in der ersten Verkaufswoche wurden 1,5 Millionen Käufer gezählt. Angaben zur Verteilung auf den einzelnen Plattformen wurden nicht gemacht.

In unserem Test zu „Dragon Ball Z Kakarot“ schrieb Olaf: „Beim Test ertappten wir uns immer wieder dabei, wie uns ein breites Grinsen über das Gesicht huschte. Dragon Ball Z: Kakarot besitzt einen enormen Wiedererkennungswert und gerade in der Hauptgeschichte nahezu perfekter Fanservice.“ Hier ein paar Bilder zum Download-Content:

