GTA 6: Frische Gerüchte – Nachfolger seit 2014 in Entwicklung?

"GTA 6": Das nächste Projekt von Rockstar Games?

In den vergangenen Tagen erreichten uns gleich mehrfach neue Gerüchte zum Open-World-Titel „GTA 6“ beziehungsweise „Grand Theft Auto 6“.

Zunächst meldeten sich die englischsprachigen Kollegen von Kotaku zu Wort und wiesen unter Berufung auf interne Quellen darauf hin, dass es sich bei „GTA 6“ in der Tat um den nächsten Titel von Rockstar Games handeln wird. Weiter hieß es, dass sich das ambitionierte Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet und dementsprechend lange auf sich warten lassen wird.

Nachfolger seit 2014 in Entwicklung?

In eine andere Richtung bewegen sich aktuelle Gerüchte, die uns heute erreichten. Wie der Insider Chris Liberty in Erfahrung gebracht haben möchte, kann von einer frühen Entwicklungsphase keine Rede mehr sein, da „GTA 6“ bereits im Jahr 2014 in die Vorproduktion startete. Weiter heißt es, dass sich die Spieler in „GTA 6“ über eine riesige Map freuen dürfen, die darauf wartet, von ihnen erkundet zu werden.

Zum Thema: GTA 6: Gerüchten zufolge der nächste Titel von Rockstar – Release noch weit entfernt?

Doch was spricht für den Wahrheitsgehalt von Chris Libertys Aussagen? Zuletzt machte sich der Insider als verlässliche Quelle einen Namen und berichtete bereits im Vorfeld der offiziellen Ankündigung darüber, dass Dan Houser Rockstar Games verlassen wird. Dementsprechend könnten auch seine aktuellen Aussagen einen wahren Kern enthalten.

Unklar ist leider weiterhin, wann und für welche Plattformen „GTA 6“ im Endeffekt veröffentlicht werden soll. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Verantwortlichen von Rockstar Games traditionell nicht zu Gerüchten wie denen, die uns in den vergangenen Tagen erreichten, äußern.

Quelle: Wccftech

