Modern Warfare & Warzone: Operator Ronin, 3v3-Gunfight-Action und Cabin Fever-Moshpit-Playlist in dieser Woche

In dieser Woche wird "Call of Duty: Modern Warfare" mit dem Operator Ronin, mehr 3v3-Gunfight-Action, der Cabin Fever-Moshpit-Playlist und weiteren Inhalten erweitert.

In dieser Woche stößt Ronin hinzu.

Auch in dieser Woche könnt ihr in „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ einige Neuerungen erwarten. Nach dem jüngsten Double XP- und Double Weapon XP-Wochenende bekommt ihr beispielsweise mehr 3v3 Gunfight-Action. Hinzu kommen die Rückkehr Cabin Fever-Moshpit-Playlist und Ronin als neuer Operator.

Als ehemaliger Special Forces-Kämpfer und Meister mehrerer Kampfsysteme ist Ronin Teil eines nach ihm benannten Bundles und kann in „Call of Duty Modern Warfare“ als auch in „Warzone“ genutzt werden. In der Cabin Fever-Moshpit erlebt ihr eine kleine bis mittelgroße 6v6-Multiplayer-Action. Die Playlist unterstützt Rust, Shipment, Shoot House, Hideout sowie Hackney Yard und bietet eine Vielzahl von Deathmatch- und objektiven Spielmodi.

Zwei neue Pakete

Außerdem erwarten euch im Store zwei neue Waffenpakete namens „Fool’s Gold II“ und „Toxic Ooze“. Beide Bundles sind mit legendären Waffenplänen versehen, haben jedoch jeweils einen eigenen Stil. Das zuerst genannte Paket enthält die Blaupause „Deep Pockets“. Hinzu kommen die Blaupause „Bankroll“, eine Calling Card, ein Emblem und ein Spray. Mit dem „Toxic Ooze“-Paket erhaltet ihr die Blaupause „Sludge“, ein Emblem und eine Visitenkarte.

Im weiteren Verlauf des neuen Wochenplans verweisen Activision und Infinity Ward auf die Gunfight Trios. Es ist ein Turnier, bei dem ihr eure Gegner besiegen und euch gegen 15 weitere Teams behaupten müsst. Weitere Informationen zur Mechanik des Gunfight-Turniers findet ihr in einem etwas älteren Blogeintrag.

Günstiger Stufenaufstieg: Außerdem findet am Wochenende ein Stufen-Sale statt. Vom 24. April ab 19 Uhr bis zum 27. April um 19 Uhr können Spieler einzelne Stufen mit einem Rabatt von 100 CP erwerben. Geht zur Registerkarte Battle Pass und wählt die nächste Stufe (oder mehr) aus, um sie günstiger zu erhalten. „Warzone“-Spieler können in dieser Woche in Battle Royale Quads, Trios oder Solos springen oder sich in Plunder Trios austoben.

Im kompletten Blogeintrag von Activision und Infinity Ward erfahrt ihr weitere Einzelheiten zu den Plänen der Woche, was „Call of Duty Mobile“ und „Black Ops 4“ mit einschließt.

