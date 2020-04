WiLD: Lebenszeichen vom lange erwarteten PS4-Projekt von Michel Ancel

Bereits im Rahmen der Gamescom 2014 hat Ubisoft das ambitionierte Open-World-Projekt „WiLD“ angekündigt, das unter der Leitung des „Rayman“-Schöpfers Michel Ancel entwickelt wird. In den vergangen Jahren wurde es jedoch verdächtig still um das Projekt.

Michel Ancels WiLD noch am Leben?

Mit einer Aktualisierung der offiziellen Webseite (via PushSquare) um vermeintlich neue Artworks des Spiels haben die Fans nun neue Hoffnung geschöpft, dass sich das Projekt noch in Entwicklung befindet. Während einige Fans davon ausgingen, dass es sich tatsächlich um neue Bilder handelte, merkten andere Fans an, dass die Bilder bereits vor einigen Jahren auf dem offiziellen Facebook-Kanal geteilt wurden.

Aber auch wenn die Bilder nicht komplett neu sind, so lässt die Tatsache, dass die Webseite aktualisiert wurde, immerhin vermuten, dass Ubisoft das Projekt noch nicht ganz aufgegeben hat. Die aktualisierten Bilder auf der Webseite gewähren einen Blick auf die beeindruckende Tierwelt und die Welt des Titels.

Zum Thema: WiLD: Stehen Neuigkeiten zum lange erwarteten PS4-Projekt von Michel Ancel an?

Michel Ancel hatte mit seinem Team sehr ambitionierte Ziele für „WiLD“. Beispielsweise sollte die Spielwelt die Ausmaße haben, wie das reale Europa. Möglicherweise waren die Ziele zu ambitioniert für die PS4, sodass das Projekt auf die PS5 umgemünzt wurde. Ein anstehendes PS5-Enthüllungsevent könnte dann vielleicht auch für eine Neuankündigung von „WiLD“ dienen. Sobald weitere Informationen bekannt werden, lassen wir euch davon wissen.

Zuletzt gab es im vergangenen Jahr verstärkte Aktivität auf dem offiziellen Facebook-Kanal des Titels. Weitere Informationen ließen seitdem aber auf sich warten.

