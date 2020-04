Golf With Your Friends: Der Releasetermin und ein frischer Trailer zur Vollversion

Wie bekannt gegeben wurde, wird der Multiplayer-Titel "Golf With Your Friends" im nächsten Monat die Early-Access-Phase verlassen und in Form der Vollversion erscheinen. Begleitet wird die Ankündigung von einem neuen Trailer.

"Golf With Your Friends": Die Vollversion erscheint im Mai 2020.

Nachdem bereits vor einigen Wochen darauf hingewiesen wurde, dass „Golf With Your Friends“ im zweiten Quartal dieses Jahres erscheinen soll, wurden die verantwortlichen Entwickler von Blacklight Interactive nun konkret.

In Zusammenarbeit mit dem auf Indie-Projekte spezialisierten Publisher Team 17 gab das Entwicklerstudio bekannt, dass der Multiplayer-Titel im kommenden Monat die Early-Access-Phase verlassen und in Form der Vollversion erscheinen wird. Als Releasetermin für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch wurde der 19. Mai 2020 ausgerufen.

Mit den eigenen Freunden auf dem Golfplatz

In „Golf With Your Friends“ wird den Spielern die Möglichkeit geboten, sich mit bis zu elf weiteren Spielern auf dem virtuellen Golfplatz zu messen. Ganz ernst nimmt sich der Titel aus dem Hause Blacklight Interactive dabei nicht. Stattdessen warten neun abgedrehte Kurse, die mit einem Piraten- oder Antik-Setting versehen wurden. Verschiedene Power-Ups, mit denen ihr euren Widersachern das Leben schwer machen könnt, sind ebenfalls mit von der Partie.

Zum Thema: Valorant: Wie stehen die Chancen auf eine Konsolen-Version?

„Ärgere deine Freunde, indem du ihren Ball mit Honig, Eis oder als Quadrat zum Stehen bringst“, so die Entwickler zu den Power-Ups. Für die nötige Abwechslung sollen drei verschiedene Spiel-Modi und ein Level-Editor sorgen. Mit dem Editor wird es den Spielern ermöglicht, eigene Kurse zu erschaffen und diese mit anderen Nutzern zu teilen. Gleichzeitig können natürlich die Kreationen von anderen Spielern heruntergeladen und gespielt werden.

Anbei der neueste Trailer zur Bestätigung des Releasetermins von „Golf With Your Friends“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Golf With Your Friends