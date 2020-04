PS5: Gut gehütete Geheimnisse und Insider-Aussage zum Betriebssystem

Der DualSense wurde bereits enthüllt. Doch wie sieht die Konsole aus?

Sonys Mark Cerny enthüllte vor einigen Wochen zahlreiche Details der PS5. Die schnelle SSD wurde angesprochen und auch die restlichen Komponenten der neuen Konsole waren während seiner Präsentation ein großes Thema.

Ihr solltet aber nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass sich Sony vollständig in die Karten schauen lässt. Auch jenseits des Designs und des Preises gibt es einige Geheimnisse, die später gelüftet werden. Darauf verweist Matt Hargett, ein ehemaliger Principal Software Engineer der PS5, in einem kurzen Tweet.

Gut gehütete Geheimnisse

„Viele, viele Dinge wurden noch nicht über Leaks aufgedeckt. Es gibt viele Geheimnisse, die gut gehütet werden“, so seine Worte. Weitere Details nannte er nicht. Aber die Aussage fiel in einer Diskussion, in der Themen wie VRS (Variable Rate Shading) angesprochen wurden.

Microsoft bestätigte bereits, dass die Xbox Series X VRS verwendet, um stabile Bildraten bei höheren Auflösungen zu erzielen, ohne die endgültige Bildqualität zu beeinträchtigen. Bei der PS5 kommt die Geometry Engine (GE) – ein Teil von RDNA 2 – zum Einsatz, die VRS nicht beeinträchtigt. Schon ein einem älteren Tweet betonte Matt Hargett, wie VRS und GE zusammenarbeiten:

Variable Rate Shading is nice for saving cycles, but VRS’ optimization capability doesn’t hold a handle to the Geometry Engine’s capabilities. VRS without GE means you’re still processing vertices you can/should eliminate in earlier stages to begin with. More free compute/memory. — Matt Hargett (@syke) March 19, 2020

Gerüchten zufolge wird es im Mai zu einer weiteren Präsentation der neuen Konsolen kommen. Womöglich sind wir im Anschluss in Bezug auf den Funktionsumfang der PS5 etwas schlauer.

Tidux spricht über das Betriebssystem

An anderer Stelle meldete sich der bekannte Insider Tidux zu Wort, der mit seinen Aussagen manchmal richtig liegt. Er möchte etwas zum Betriebssystem der PS5 erfahren haben.

Mit 825 GB ist der Speicherplatz der PS5-SSD überschaubar. Allerdings gelang es Sony offenbar, den für das Betriebssystem nötigen Speicherplatz zu reduzieren. Behilflich seien die Co-Prozessoren und der On-Chip RAM.

Mehr zur PS5

„Die Reservierung für das PS5-Betriebssystem ist tatsächlich kleiner als bei der PS4. Dies liegt an zwei IO-Coprozessoren und einem On-Chip-RAM“, so Tidux. Wir erinnern uns: Von der ersten PS4 mit 500 GB Speicherplatz blieben den Spielern am Ende nur knapp über 400 GB.

PS5 OS reservation is actually smaller than PS4. This is due to 2 IO coprocessors and on chip ram. — Tidux (@Tidux) April 21, 2020

Erscheinen soll die PS5 gegen Ende des Jahres. Trotz der COVID-19-Pandemie wurde bislang keine Verschiebung angekündigt. Offen sind weiterein der genaue Preis der neuen Konsole und der tatsächliche Termin. Und im Gegensatz zur Xbox Series X, die möglicherweise von der Xbox Series S begleitet wird, ist das Design der neuen Sony-Konsole offen. Lediglich der DualSense-Controller wurde vorgestellt.

