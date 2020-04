PS5 & Xbox Series X: Ubisoft bereit für Spiele-Verschiebungen

Der Next-Gen-Start von PS5 und Xbox Series X erfolgt aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie in diesem Jahr unter extrem erschwerten Bedingungen.

Produktionsketten bei der Spiele- und Hardware-Herstellung wurden unterbrochen. Home-Office bei zahlreichen Entwicklerstudios erschweren die Produktion der Next-Gen-Launch-Titel. Weitere Komplikationen erschweren unter anderem die Freigabe und Auslieferung von neuen Spielen.

Die Auswirkungen zeigen sich unter anderem in Verschiebungen von heiß erwarteten Titeln wie „The Last of Us: Part 2“ oder „Wasteland 3“. Trotz aller Schwierigkeiten halten Sony und Microsoft weiter am Next-Gen-Start Ende 2020 fest. Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X sollen bis zum Weihnachtsgeschäft erhältlich sein.

Bei Next-Gen-Verzögerungen sind Releasepläne anpassbar

Da die Corona-Krise jedoch eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt, stellt sich Ubisoft bereits auf mögliche Verschiebungen vor. Die Produktion der eigenen Spiele wurde laut dem Ubisoft CEO Yves Guillemot jedoch durch die Corona-Krise nicht bedeutend in Mitleidenschaft gezogen.

Im Interview mit der The New York Times (via VGC) sagte Guillemot, dass sowohl Sony als auch Microsoft in diesen schwierigen Zeiten mit Home-Office die Nutzung der Next-Gen-Dev-Kits ermöglicht, damit die Next-Gen-Titel weiterhin entwickelt werden können.

Gleichzeitig machte der Unternehmens-Chef deutlich, dass Ubisoft dazu bereit ist, kommende Spiele zu verschieben, wenn die PS5 und die Xbox Series X ihre Launch-Fenster zum Ende des Jahres verpassen sollten.

„Wir sehen keine signifikanten Auswirkungen auf unseren eigenen Zeitplan, aber wir stehen mit allen unseren Partnern in Kontakt, und wenn es notwendig ist, uns anzupassen, um das Beste für sie und unsere Spieler zu tun, dann werden wir das tun“, bestätigte Guillemot.

Zum Thema: PS5-Spiele: Die bisher angekündigten PlayStation 5-Games

Zuvor gab Ubisoft bereits bekannt, dass zuvor verschobene Titel wie „Watch Dogs Legion“, „Gods & Monsters“ und „Rainbow Six Quarantine“ die PS5 und Xbox Series X voll unterstützen werden. Laut VGC soll mindestens einer dieser Titel, vermutlich „Watch Dogs Legion“, als Next-Gen-Launch-Titel zur Verfügung gestellt werden.

