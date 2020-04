Telling Lies: Der interaktive Mystery-Thriller erscheint nächste Woche auf Konsolen

Der interaktive Thriller "Telling Lies" erscheint in der kommenden Woche auch für die aktuellen Spielkonsolen PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Mit einem aktuellen Trailer wurde der Titel für die Konsolen angekündigt.

„Telling Lies“, der Nachfolger von „Her Story“, erscheint in der kommenden Woche auch für die Konsolen PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Das Spiel stammt vom Game Designer Sam Barlow, der auch für den Vorgänger „Her Story“ und beispielsweise „Silent Hill: Shattered Memories“ bekannt ist.

Telling Lies: Konsolen-Fassung steht bevor

Mit „Telling Lies“ mischt der Spielemacher nochmals Real-Action-Filmsequenzen mit einer interactiven Story-Erfahrung, wie zuvor in „Her Story“. Allerdings ist der Nachfolger noch komplexer und bietet eine tiefere Story. Während die PC-Version schon seit August 2019 erhältlich ist, folgt die Konsolenversion für PS4, Xbox One und Nintendo Switch am 28. April 2020.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines FBI-Agenten, der versucht, einen Fall zu lösen, in dem es vier Hauptverdächtige gibt. Anhand von Videos, die auf einem beschlagnahmten Laptop gefunden wurden, sollen die Spieler in der Rolle des FBI-Agenten die Beziehungen der Personen untereinander aufdecken und mehr über ihr Leben herausfinden.

Über den investigativen Thriller mit der nicht linearen Story heißt es in der Spielbeschreibung:

„Telling Lies platziert dich vor einen anonymen Laptop, der eine gestohlene NSA-Datenbank mit Filmmaterial enthält. Die Aufzeichnungen decken zwei Jahre im Privatleben von vier Menschen ab, die durch einen schockierenden Vorfall miteinander verbunden sind.

Durchsuche die Datenbank, indem du Suchbegriffe eingibst und dir die Clips ansiehst, auf die sich diese Begriffe beziehen, und finde heraus, was vorgefallen ist.“

Der frische Trailer zur Konsolen-Ankündigung und die Screenshots bieten einen Blick auf einige Spielszenen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Telling Lies