Assassin’s Creed 2020: Gerücht über nahende Ankündigung und Next-Gen-Release in diesem Jahr

In den kommenden Wochen sind laut einem aktuellen Gerücht erste offizielle Informationen zum kommenden "Assassin's Creed"-Spiel zu erwarten. Der Titel soll laut dem Gerücht noch in diesem Jahr für die aktuellen Plattformen sowie für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen.

In einem aktuellen Gerücht rückt das nächste „Assassin’s Creed“-Spiel nochmals in den Fokus. Laut dem aktuellen Gerücht vom YouTuber und Streamer Jonathan (via comicbook) soll das nächste Spiel der beliebten Ubisoft-Open-World-Reihe noch in diesem Jahr für PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One und PC erscheinen.

Gerücht: Enthüllung von Assassin’s Creed 2020 steht bevor

Der Streamer möchte Informationen zum Ankündigungszeitraum, dem Release-Fenster, dem Setting und mehr in Erfahrung gebracht haben. Entgegen vorherigen Gerüchten heißt es in dem neuen Gerücht, dass der Titel weder den Namensbestandteil „Kingdom“ noch „Ragnarok“ beinhaltet.

Egal wie der Titel tatsächlich lautet, lange müssen sich die Fans bis zur offiziellen Ankündigung nicht mehr auf die Folter spannen lassen. Laut dem Streamer soll die Ankündigung für Ende April oder Anfang Mai geplant sein. Die Veröffentlichung soll dann im Laufe des Jahres auf den aktuellen und kommenden Gaming-Plattformen zu erwarten sein.

Auch im kommenden Titel sollen die Spieler wieder zwischen einem männlichen und einem weiblichen Charakter auswählen können. Die weibliche Hauptfigur soll jedoch als eigentliche Protagonistin gelten, die auch in Marketing-Materialien im Fokus stehen soll.

Das frische Gerücht untermauert vorherige Meldungen, dass die Handlung im Reich der Vikinger angesiedelt sein soll. Die gesamte Spielwelt soll jedoch weit mehr als nur Skandinavien umfassen. Demnach ist ein umfangreicheres Open-World-Spiel zu erwarten.

Zum Thema: Assassin’s Creed: Neuankündigung steht laut einem Insider bevor

Nach „Origins“ und „Odyssey“ sollen mit dem neuen „Assassin’s Creed“-Titel die Rollenspiel-Mechaniken noch weiter ausgebaut werden, womit der Titel als echtes Open-World-Rollenspiel angesehen werden könnte. In der Welt sollen die Spieler auch viele übernatürliche Dinge erleben können, die in Einklang mit der Vikinger-Kultur stehen. Koop-Features sollen im kommenden „Assassin’s Creed“ übrigens nicht enthalten sein.

Da ohne Corona-Krise die E3 2020 normalerweise im Juni stattfinden würde, liegt es recht nahe, dass die ersten Ankündigungen schon in den Wochen zuvor stattfinden. Die genaueren Details und Feature-Enthüllungen erfolgten dann meist im Laufe der Messe. Auch wenn die Messe in diesem Jahr ausfällt, ist davon auszugehen, dass das Timing für die Enthüllungen weitgehend gleich bleibt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu assassins creed