Borderlands 3: Neues Event „Rache der Kartelle“ angekündigt – Trailer, Termin & Details

Unter dem Namen "Rache der Kartelle" wurde ein neues Event für den Loot-Shooter "Borderlands 3" angekündigt. Wir liefern euch den Termin und entsprechende Details. Zudem haben wir einen passenden Trailer in den Artikel eingefügt.

"Borderlands 3" wird in dieser Woche mit einem neuen Event bedacht.

Im Laufe dieser Woche kündigten die Entwickler von Gearbox Software bereits den Chaosmodus 2.0 an, mit dem es euch ermöglicht werden soll, euch im Endgame von „Borderlands 3“ neuen Herausforderungen zu stellen.

Ergänzend dazu wurde unter dem Namen „Rache der Kartelle“ ein weiteres Event bestätigt. Dieses startet bereits am morgigen Donnerstag, den 23. April 2020 und wird laut offiziellen Angaben bis zum 4. Juni 2020 zur Verfügung stehen. Bei „Rache der Kartelle“ handelt es sich um ein saisonales Event, das auf der Xbox One, der PC sowie der PlayStation 4 in Angriff genommen werden kann.

Ein neuer Schauplatz und mehr

Mit „Rache der Kartelle“ bereichern die Entwickler von Gearbox Software die Welt von „Borderlands 3“ unter anderem durch einen brandneuen Schauplatz, weitere Gegner sowie zeitlich begrenzte Herausforderungen. Wer die besagten Herausforderungen erfolgreich abschließt, darf sich über exklusive Belohnungen freuen. Des Weiteren werden den Spielern von „Borderlands 3“ legendäre und Gesalbten-Objekte in Aussicht gestellt.

„Bei seinen laufenden Studien der menschlichen Verhaltensweisen hat sich dein Saurianer-Crewkollege Maurice mit den falschen Leuten eingelassen und jetzt hat Joey Ultraviolet, der Gangsterboss des Eridium-Kartells eine Rechnung mit ihm offen. Um Maurices schuppige Haut zu retten, musst du dich mit Joey und seinen Helfershelfern in der Villa Ultraviolet anlegen, einem opulenten Unterschlupf mit Blick auf ein Tropenparadies“, so Gearbox Software.

Weitere Details zum morgen startenden „Rache der Kartelle“-Event warten auf der offiziellen Website auf euch.

