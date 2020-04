Crysis Remastered: Offenbar mehrere Titel in Arbeit – Statement von Crytek

Update: Crytek hat sich zu den Spekulationen zu Wort gemeldet und betont, dass weitere Spiele der Reihe zumindest kein Bestandteil von „Crysis Remastered“ sind.

„Crysis Remastered umfasst nur das Originalspiel“, so ein Crytek-Vertreter in einer E-Mail. „Warhead oder eines der anderen Spiele aus der Serie sind nicht enthalten.“

Zudem wurde der Tweet, mit dem die Spekulationen ausgelöst wurden, gelöscht.

Meldung vom 20. April 2020: Nach einigen Leaks und Hinweisen haben die Verantwortlichen von Crytek endlich bekannt gegeben, dass sie zusammen mit Saber Interactive „Crysis Remastered“ entwickeln. Und offenbar befindet sich nicht nur ein Spiel in Arbeit.

Mit einem aktuellen Tweet deutet Saber Interactives Creative Director Tim Willits an, dass mehrere „Crysis“-Titel neu aufgelegt werden. In aktuellen Tweets sprach er gleich mehrmals im Plural über die „Crysis“-Spiele, welche er sehr gerne für ein neues Publikum aufbereiten möchte.

Man werde schon bald über die kommenden Remaster-Spiele sprechen, kündigte er an und sprach dabei nochmals in der Mehrzahl. Bisher haben Crytek und Saber Interactive lediglich „Crysis Remastered“ angekündigt. Nach den Tweets spekulieren die Fans nun, ob auch „Crysis Warhead“, „Crysis 2“ und „Crysis 3“ in absehbarer Zeit als Neuauflage mit aktuellster Technologie zu erwarten sind.

„Crysis Remastered“ beinhaltet laut der Ankündigung die Singleplayer-Kampagne des Originals. Während der Inhalt das Gameplay offenbar unangetastet bleiben, gibt es diverse technische Verbesserungen. Dazu gehören „hochwertigere Texturen und verbesserte Assets“.

Außerdem sind neue Grafik-Features wie temporales Anti-Aliasing, SSDO, SVOGI, hochmoderne Tiefenfelder, neue Lichteinstellungen, Bewegungsunschärfe, Parallax-Occlusion-Mapping sowie Partikeleffekte, volumetrischer Nebel, softwaregestütztes Raytracing und Screen-Space-Reflektionen zu erwarten.

Alle neuen Grafikfeatures werden vermutlich wohl nur in der PC-Version geboten. Wie viel verbesserte Grafik letztendlich bei den aktuellen Konsolen noch übrig bleibt, werden wir später erfahren.

„Crysis Remastered“ soll im Sommer 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Der genaue Termin wurde noch nicht angekündigt.

We will be talking about the remasters more soon. I’m glad people are excited.

