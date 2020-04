DualSense PS5-Controller: Einer der besten Controller der Geschichte

Sony Interactive Entertainment hat mit dem DualSense vor einigen Wochen den PS5-Standard-Controller enthüllt. Wie zuvor bereits angekündigt, wird der PS5-Controller einige interessante neue Features beherbergen. Dazu gehören neben dem optimierten Design auch technische Neuerungen wie adaptive Trigger und haptisches Feedback.

Was die Spieler vorsichtig optimistisch stimmt, begeistert die Entwickler. Nachdem sich zuvor bereits die „Until Dawn“-Macher von Supermassive Games begeistert zeigten, halten auch die „Dying Light 2“-Macher von Techland ihre Begeisterung nicht zurück.

Einer der besten in der Gaming-Geschichte

Der Lead Game Designer Tymon Smektala hat im Interview mit Push Square verraten, was er von dem Controller hält. Er lobt unter anderem das futuristische Design und die neuen Features. Laut seiner Ansicht könnte es einer der besten Controller in der Gaming-Geschichte werden.

„Ich liebe ihn total. Es ist ein erstaunliches Design, so futuristisch, wie wir es im Jahr 2020 – der Science-Fiction-Zeit, in der wir bereits leben – erwarten sollten. Was die Form betrifft, müssen wir sehen, wie es in die Hände passt, aber wenn ich es mir ansehe, bekomme ich sehr gute Schwingungen – ich denke, es hat die Chance, eines der besten in der Geschichte zu werden, gerade groß genug, aber gleichzeitig ordentlich und flippig.“

Dann kam er auch auf die neuen Features zu sprechen: „Ich denke auch, dass das haptische Feedback und die adaptiven Trigger echte Spielveränderungen darstellen können, weit mehr, als die Menschen im Moment erwarten. Ich bin neugierig auf die allgemeine Stabilität des Teils.“

„Es sieht so geschmeidig aus, dass ich mich frage, ob es versehentliche Stürze und Wutausbrüche überleben wird. Aber alles in allem ist es für mich absolut fantastisch, auch wenn ich weiß, dass die anfänglichen Meinungen unterschiedlich waren.“

Auch Techland arbeitet bereits an Next-Gen-Projekten für PS5 und Xbox Series X. Möglicherweise wird auch das kommende „Dying Light 2“ auf den Next-Gen-Plattformen Gebrauch von neuen Technologien wie adaptiven Triggern und haptischem Feedback machen.

