Predator Hunting Grounds: Umfangreiches Day-One-Update steht bereit

Am morgigen Freitag wird der asymmetrische Multiplayer-Shooter "Predator: Hunting Grounds" für die PlayStation 4 veröffentlicht. Bevor es losgehen kann, muss zunächst ein umfangreiches Day-One-Update heruntergeladen werden.

Am morgigen Freitag, den 24. April 2020 wird mit „Predator: Hunting Grounds“ das neueste Projekt aus dem Hause Illfonic für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Wie bekannt gegeben wurde, werdet ihr vor dem Start ins Spiel zunächst ein umfangreiches Day-One-Update herunterladen müssen. Dieses hebt „Predator: Hunting Grounds“ auf die Version 1.04 und bringt es auf eine Download-Größe von rund zehn Gigabyte. Da ein offizieller Changelog noch auf sich warten lässt, ist aktuell unklar, was sich mit dem Day-One-Update im Detail ändert.

Asymmetrische Multiplayer-Schlachten im Predator-Universum

So ist bisher nur von diversen Fehlerbehebungen die Rede. „Predator: Hunting Grounds“ versteht sich als ein asymmetrischer Multiplayer-Shooter, in dem ein Spieler in die Rolle des namensgebenden Predators schlüpft. Der Predator greift auf dem Schlachtfeld auf fortgeschrittene Technologien zurück und macht Jagd auf einen Trupp von Elite-Soldaten.

Die anderen Spieler hingegen übernehmen die Kontrolle über die Elite-Soldaten und versuchen, den Predator zur Strecke zu bringen. Um sich gegen die überlegende Technik des außerirdischen Jägers behaupten zu können, müssen die Spieler geschickt zusammenarbeiten und gezielt Jagd auf den Predator machen.

Da „Predator: Hunting Grounds“ Gebrauch vom Crossplay-Feature macht, können PlayStation 4- und PC-Spieler zusammen spielen.

