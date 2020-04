PS5: Weniger Biest als die Xbox Series X, meint ein ehemaliger PlayStation-Entwickler

Die Hardware-Unterschiede der Xbox Series X und PS5 sorgen seit Wochen für hitzige Diskussionen.

Seit einigen Wochen sind viele der technischen Spezifikationen der PS5 und Xbox Series X bekannt. Nach der Enthüllung der Daten wurden in den Foren hitzige Diskussionen darüber geführt, welcher Hersteller das bessere Konzept auf den Markt bringt. Doch zumindest in Bezug auf die rohe GPU-Leistung hat Microsoft momentan die Nase vorne.

Ähnlich sieht es auch Chris Grannell. Er war 14 Jahre lang beim europäischen Arm von PlayStation beschäftigt, arbeitete als Senior Designer für die „WipeOut“-Serie und legte bei Guerilla Games Hand an. Mittlerweile ist Grannell freiberuflich tätig und nahm kürzlich an einem Podcast namens RDX teil, in dem die neuen Konsolen angesprochen wurden.

Sony ruht sich auf den Lorbeeren aus

In seinem Statement während der Show betonte Grannell zwar, dass die PS5 „ein Biest“ sei. Allerdings habe er das Gefühl, dass es einen spürbaren Unterschied zwischen den beiden Systemen gibt und sich Sony nach dem PS4-Erfolg auf den Lorbeeren ausruht. Verglichen wurde die aktuelle Situation gar mit der PS3-Ära, in der Sony einen sehr holprigen Start hinlegte und sehr große Fehler machte.

„Die PS5 ist keine schlechte Konsole. Sie ist ein absolutes Hardware-Biest. Aber es ist nur eine Hardware, die auf zahlreichen Wegen langsamer ist als das, was Microsoft zusammengestellt hat“, so Grannell.

Weiter erklärte er: „Ich denke, Sony hat sich ein bisschen auf den Lorbeeren ausgeruht. Sie haben diesen massiven Marktanteil und Vorsprung und sie haben eine Art PS3 gemacht, wie ich gehört habe. Es ist diesmal nicht ganz so schlimm in Bezug auf die Hardware und Komplikationen und ähnliches. Aber ein kleiner Teil von ihnen wusste nicht wirklich zu schätzen, was Xbox in Bezug auf diese Power versuchen würde.“

Leistungsunterschied ziemlich überwältigend

Ähnliche Worte hören wir von Grannell nicht zum ersten Mal. Schon im März betonte er in einem Tweet: „Ich habe mich mit einigen Entwicklern unterhalten. Und sie haben bestätigt, dass der Leistungsunterschied ziemlich überwältigend ist.“ Diese Aussage sorgte im Anschluss für sehr kontroverse Diskussionen.

Microsoft hat das größere Biest: Zudem behauptete der PlayStation-Veteran, dass die Entwickler, mit denen er über die Konsolen der nächsten Generation gesprochen habe, weitgehend der Meinung sind, dass „die Maschine, die Microsoft zusammengestellt hat, verglichen mit dem, was Sony zusammengestellt hat, ein Biest“ sei.

Die Xbox Series X verfügt über eine Acht-Kern-CPU mit 16 Threads, die bei deaktiviertem Hyper-Threading Geschwindigkeiten von bis zu 3,8 GHz ermöglicht. Hinzu kommt eine GPU, die eine Rechenleistung von 12 Teraflops unterstützt. Im Vergleich dazu könnt ihr bei der PS5 eine CPU mit 3,5 GHz sowie eine GPU mit einer Rechenleistung von bis zu 10,28 Teraflops erwarten. Was die Konsolen am Ende daraus machen, erfahren wir spätestens nach dem Launch.

Zumindest der Xbox-Chef Phil Spencer scheint nach der Enthüllung der PS5-Sepcs noch optimistischer zu sein. Nach der jüngsten Präsentation von Sonys Markt Cerny betonte er, dass er sich in Bezug auf die Xbox Series X „noch besser“ fühlt. Erscheinen werden beide Systeme vor Weihnachten, sofern es zu keinen Verschiebungen kommt. Nach wie vor ist die COVID-19-Pandemie ein großes Thema.

