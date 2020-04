Dreams: Update 2.10 bringt weitere Verbesserungen ins Spiel – Changelog

Media Molecule hat für das PS4-Kreativspiel „Dreams“ das Update auf die Version 2.10 veröffentlicht. Welche Änderungen die aktualisierte Spielversion des PS4-Exklusivtitels mit sich bringt, verraten die Entwickler mit dem aktuellen Changelog.

Das rund 100 Megabyte große Update behebt unter anderem einen Fehler, der zum Spielabsturz sorgen konnte. Darüber hinaus wurden einige Imp Quests überarbeitet, damit sie etwas leichter zu absolvieren sind. Zudem wurden Info-Texte in verschiedenen Sprachen bei einem bestimmten Feature korrigiert. Der Changelog verrät die Einzelheiten:

