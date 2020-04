Pac-Man Championship Edition 2: Vollversion auf PS4 & Xbox One kostenlos verfügbar

Die "Pac-Man Championship Edition 2" kann aktuell kostenlos heruntergeladen werden.

Aufgrund der derzeitigen Ausgangsbeschränkungen sind die Spieler aktuell dazu gezwungen, recht viel Zeit in den heimischen vier Wänden zu verbringen.

Um ins die Zeit Zuhause ein wenig zu versüßen, starteten die Entwickler und Publisher in den vergangenen Wochen immer wieder Events in ihren Spielen. Der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment schloss sich dem Ganzen heute an und gab bekannt, dass die „Pac-Man Championship Edition 2“ auf der Xbox One und der PlayStation 4 ab sofort kostenlos heruntergeladen werden kann.

Gratis-Download lediglich über einen begrenzten Zeitraum

Wer die „Pac-Man Championship Edition 2“ einmal heruntergeladen hat, darf die Vollversion anschließend behalten und uneingeschränkt spielen. Zu beachten ist, dass ihr euch mit dem entsprechenden Download nicht allzu viel Zeit lassen solltet, da wir es hier lediglich mit einer zeitlich begrenzten Aktion zu tun haben. Ein konkretes Datum nannte Bandai Namco Entertainment nicht.

Interessenten sollten also auf Nummer sicher gehen und sich den aktuell kostenlosen Titel schnellstmöglich sichern. Die „Pac-Man Championship Edition 2“ punktet laut offiziellen Angaben vor allem mit ihrer stilvollen Optik und frischen Gameplay-Elementen, mit denen dem Arcade-Klassiker „Pac-Man“ der Weg in die Moderne geebnet wurde.

